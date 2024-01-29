Nieta de Amparín Serrano sufre severo trastorno: presenció la trágica muerte de su abuela

A casi año y medio de la muerte de Amparín Serrano, Camila West habló del trastorno postraumático que sufre su hija Manola, quien junto a su tía Minnie West, presenció la trágica muerte de la creadora de Distroller.

A través de una publicación de Instagram, la primogénita de la exintegrante de Flans habló de la salud mental de su hija, quien a sus 5 años presenció el trágico accidente que le quitó la vida a Amparín Serrano.

“Muchos pensamientos alborotan mi cabeza… hoy Manola en especial, pues luego piensas como la vida la pudo haber puesto en una situación tan vívida, tan traumática, tan sangrienta y trágica como fue haber visto caer a mi mamá de un balcón y siguiente haberla visto tirada sin vida”, escribió.

En su publicación, la joven madre condenó lo juicios a los que se ha tenido que enfrentar Manola, quien a raíz del incidente desarrolló un trastorno de estrés postraumático.

“Mucha gente juzga antes de entender por lo que pasó mi hija, por lo que pasamos mi hermana, mi abuela, mi tío y yo, pues el accidente de mi mamá no fue nada mas eso, fue algo que tiene más situaciones de fondo como traumas subsecuentes del mismo… trauma post-traumático”, continuó.

A sus casi 8 años, Manola sufre estrés postraumático.



“Ahora Manola le teme a vomitar, le teme a dormir sola, le teme a la oscuridad, a la sangre, al sonido de las ambulancias, entre otros. Si pudiera pedir un deseo… desearía que con el tiempo y un trabajo emocional los miedos, la rabia… que sentimos hoy, vaya transformándose en compasión y amor…”, aseveró.

Sin entrar en detalles sobre la difícil situación que vive su hija, Camila West pidió empatía por la menor, quien el próximo 27 de abril cumplirá 8 años.

“Mi hija tiene una apariencia de felicidad y creo y sé que es una niña con mucha valentía y que es feliz, pero esto no significa que tiene sus bajones por obvias razones como es por lo sucedido de mi mamá. Pido respeto, pido empatía. Te amo Manola eres mi ejemplo de vida”, sentenció.

Según Mayo Clinic, "el trastorno de estrés postraumático es una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora, ya sea que la hayas experimentado o presenciado. Los síntomas pueden incluir reviviscencias, pesadillas y angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre la situación".

La trágica muerte de Amparín Serrano y el difícil protocolo que vivió su nieta

En diciembre de 2023, Minnie West contó en el podcast ‘La Magia del Caos’, de Aislinn Derbez, que Amparín Serrano murió “tras caer de su balcón que no tenía un barandal”.

“Las únicas que la vimos caerse fuimos mi sobrina de 5 años y yo”, reveló. “Me bajé corriendo, llegó mi hermana, tuve que hacer básicamente todo, entre agarrarle la cabeza con sangre, con un trapo, llamar a las personas que me ayudaron a encontrar una ambulancia”, siguió.

Aunque la actriz de 30 años aseguró haber hecho todo lo humanamente posible por salvar la vida de su mamá, en aquella ocasión también narró el difícil protocolo que tuvo que seguir su sobrina para que las autoridades emitieran el acta de defunción de Amparín Serrano.

“Me pusieron a actuar la escena, literal y a mi sobrina, la hicieron hacer un dibujo de qué había pasado y tengo ahí el dibujo: es mi mamá cayendo del balcón, que no tenía barandal en esa parte porque lo estaban arreglando, mi mamá cayendo así hasta que cae en el piso y ya tiene alas, ese es el dibujo de mi sobrina de 5 años”, señaló.

Amparín Serrano murió a los 56 años el 12 de agosto de 2022. La empresaria se hizo famosa con la creación de la virgencita de Distroller y los Ksi-meritos, así como por el diseño de su casa que contaba con un sillón elevador.