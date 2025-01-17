Mike Salazar revela emotiva noticia sobre la salud de su bebé tras luchar por su vida

Video Muere ‘bebé arcoíris’ de famosa actriz y “desconsolada” comparte desgarradoras imágenes de la tragedia

El comediante Mike Salazar y su esposa, Brenda Garza, finalmente compartieron una actualización sobre la salud de su bebé, Andrea Romina.

La pequeña fue hospitalizada a inicios de mes debido a que tenía la bacteria “Bordetella Pertussis, que causa tosferina”, por lo que se encontraba en el área de cuidados intermedios.

Al dar la noticia, entre lágrimas, él indicó que “desgraciadamente” no había mejorado y, que para evitar que sufriera una broncoaspiración, le habían retirado la leche como alimento.

Mike Salazar desconsolado por la salud de su pequeña hija. Imagen Mike Salazar/Instagram

Mike Salazar revela que Andrea Romina “está fuera de peligro”

Tras días de incertidumbre, Mike Salazar dio a conocer que Andrea Romina, quien nació el 12 de diciembre de 2024, sobrevivió a la enfermedad y se encuentra estable.

Este 17 de enero, él publicó en Instagram un video en el que aparece con su pareja, Brenda Garza, quien sostiene a su retoño en los brazos.

“Principalmente les decimos que estamos supercontentos porque nuestra hija ya está fuera de peligro”, aseguró el artista.

Mike Salazar y su esposa, Brenda Garza, mostraron a su bebé, Andrea Romina. Imagen Mike Salazar/Instagram

El regiomontano puntualizó que los doctores a cargo de la niña “tomaron decisiones correctas”, gracias a las cuales ella consiguió mejorar.

Además, recalcó que la nena, a quien calificó como “una guerrera”, todo este tiempo ha seguido “luchando”: “La verdad que estamos sorprendidos por la fuerza y lo que nos demostró”.

Aunque el panorama es positivo, el humorista esclareció que “ella sigue con ciertos accesos de tos”, ya que el que esta “persiste por algunas semanas más” es “una característica” del padecimiento.

Es por esa situación que la criatura, quien “está comiendo perfectamente bien”, permanece en la clínica. Él no puntualizó en qué fecha podría ser dada de alta.

Mike Salazar considera que “

quizá”

bajaron la guardia

Luego de desvelar que Andrea Romina ya superó la crisis, Mike Salazar y Brenda Garza quisieron dar una recomendación al público.

“[Con] los recién nacidos yo creo que lo más importante es no recibir visitas. Si están enfermos tomen precauciones”, señalaron.

“Nosotros quizá en algún momento bajamos la guardia, entonces un consejo de manera humilde se los damos, que tengan mucho cuidado”, añadieron.