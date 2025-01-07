Hija recién nacida de famoso comediante se debate entre la vida y la muerte por bacteria

Video "Mamá no puede cantar”: Natti Natasha se funde en los brazos de su hija tras ser hospitalizada

El comediante Mike Salazar y su esposa Brenda Garza atraviesan por un duro momento tras la hospitalización de su hija, quien nació el pasado 12 de diciembre. La pequeña Andrea Romina está internada en cuidados intermedios debido a una bacteria.

¿Qué tiene la hija de Mike Salazar?

Entre lágrimas, el mexicano explicó que su hija fue internada por una "tos horrible", pues con el tratamiento que le habían dado no presentó mejora. Según información de la revista TVyNovelas, la bebé tiene la bacteria Bordetella Pertussis.

" Desgraciadamente no ha mejorado (…) El neumólogo decidió canalizarla con el catéter para pasarle suero, estaba bien dentro de lo que cabe, pero posteriormente se le comenzó a complicar su respiración", por lo cual fue llevada a cuidados intermedios.

Señaló que Andrea Romina tiene buen nivel de leucocitos y con la cánula nasal de oxígeno ha mejorado un poco su respiración y disminuido "su agitación". Sin embargo, ha presentado vómito que le impide comer, "no puede tomar leche para cuidarla de una broncoaspiración".

Explicó que es probable que le "pongan un catéter central para no estarla picando constantemente sus venitas".

"La verdad sí son momentos de incertidumbre para mi esposa y para mí verla tan vulnerable, de por sí es una bebé", confesó entre lágrimas. "Yo espero en Dios que vaya mejorando estas próximas horas, confío en los doctores", añadió.

Mike Salazar desconsolado por la salud de su pequeña hija. Imagen Mike Salazar/Instagram

El nacimiento de Andrea Romina

Mike Salazar y su esposa Andrea Garza compartieron el 12 de diciembre que se habían convertido en padres de la pequeña.

Fue a través de Instagram que informaron del nacimiento de Romina Andrea con una serie de fotografías de los tres en el quirófano.

"La princesa de papá. Gracias a Dios por tan grande bendición. Estamos lo que le sigue de felices y enamorados. Nuestra Andrea llegó a complementar la felicidad de nuestra familia y es una locura lo que sentimos todos por ella. Mi amor Brenda mis respetos por lo fuerte que eres y por ser esa mamá incansable y guerrera para nuestros hijos. Te amo y te admiro".

"Gracias a todos los que se han manifestado con sus buenos deseos y que Padre les regrese al doble sus deseos hacia nosotros. Te amamos con toda nuestra alma Andrea Romina Salzar Garza", escribió el comediante.

Además de la bebé, Mike y Brenda tienen dos hijos.

¿Quién es Mike Salazar?

Mike Salazar comenzó su carrera como comediante a los 18 años en la casa de comedia 'El Unicornio Azul' en Monterrey, México.

A lo largo de su carrera, ha participado en varios programas de televisión, incluyendo 'Sabadazo' y 'Guerra de Chistes'. Además, ha realizado giras de comedia tanto en México como en Estados Unidos, destacándose por su estilo único que combina humor, imitaciones y canciones.

En 2020, comenzó a conducir el programa 'Zona de Desmadre', consolidándose aún más en el mundo de la comedia y el stand up.