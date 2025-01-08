Mike Salazar revela cómo se encuentra su recién nacida tras ser hospitalizada por una bacteria

Video "Mamá no puede cantar”: Natti Natasha se funde en los brazos de su hija tras ser hospitalizada

El comediante Mike Salazar informó cuál es la condición actual de su bebé, Andrea Romina, quien se encuentra hospitalizada debido a que padece la bacteria “Bordetella Pertussis, que causa tosferina”.

La mañana de este 8 de enero, él explicó en sus redes sociales que la pequeña “sigue en cuidados intermedios demostrándonos mucha fuerza”.

PUBLICIDAD

“Está en manos de Dios y confiamos en que nos va a dar la victoria”, indicó, “la voluntad y la gloria son tuyas, Señor”.

El artista agradeció a “todos los que se han unido en oración” por la nena, que nació apenas el pasado mes de diciembre.

Mike Salazar informó que su bebé, Andrea Romina, continúa en terapia intermedia. Imagen Mike Salazar/Instagram

Bebé de Mike Salazar sufrió complicaciones respiratorias

Mike Salazar dio a conocer el lunes 6 que Andrea Romina empezó con “una tos horrible”, razón por la que decidieron llevarla a que recibiera atención médica.

“Teníamos días nebulizándola y pues desgraciadamente no mejoraba […] El neumólogo decidió canalizarla con el catéter para pasarle suero”, relató.

“Estaba bien dentro de lo que cabe, pero posteriormente se le comenzó a complicar su respiración”, agregó, por lo cual fue llevada a cuidados intermedios.

Él detalló, entre lágrimas, que la nena tiene buen nivel de leucocitos y que con la cánula nasal de oxígeno ha mejorado un poco su respiración y disminuido “su agitación”.

Sin embargo, ella “no puede tomar leche” para evitar que presente “una broncoaspiración” ya que presentó vómitos: “Yo espero en Dios que vaya mejorando estas próximas horas”.

Mike Salazar desconsolado por la salud de su pequeña hija. Imagen Mike Salazar/Instagram

Así presumía Mike Salazar a su bebé Andrea Romina

Antes de que lamentablemente Andrea Romina se enfrentara a este problema de salud, Mike Salazar la presumió en diversas instantáneas mediante Facebook.

El 12 de diciembre, él publicó una serie de imágenes en la que mostró instantes posteriores al alumbramiento de su esposa, Brenda Garza.

Mike Salazar mostró el nacimiento de Andrea Romina. Imagen Mike Salazar/Facebook



Posteriormente, el domingo 15, colgó retratos familiares en los que se aprecia a la bebé junto a sus hermanos, Rodrigo y Ángel Emilio.

PUBLICIDAD

Andrea posó para la que sería su primera sesión fotográfica portando un conjunto blanco y con una diadema de flores rosas en la cabecita.