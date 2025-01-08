Mike Salazar

Mike Salazar revela cómo se encuentra su recién nacida tras ser hospitalizada por una bacteria

El comediante mexicano brindó una actualización sobre el estado de salud de su bebé Andrea Romina, quien está en el área de cuidados intensivos, pues presentó problemas respiratorios.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video "Mamá no puede cantar”: Natti Natasha se funde en los brazos de su hija tras ser hospitalizada

El comediante Mike Salazar informó cuál es la condición actual de su bebé, Andrea Romina, quien se encuentra hospitalizada debido a que padece la bacteria “Bordetella Pertussis, que causa tosferina”.

La mañana de este 8 de enero, él explicó en sus redes sociales que la pequeña “sigue en cuidados intermedios demostrándonos mucha fuerza”.

PUBLICIDAD

“Está en manos de Dios y confiamos en que nos va a dar la victoria”, indicó, “la voluntad y la gloria son tuyas, Señor”.

El artista agradeció a “todos los que se han unido en oración” por la nena, que nació apenas el pasado mes de diciembre.

Mike Salazar informó que su bebé, Andrea Romina, continúa en terapia intermedia.
Mike Salazar informó que su bebé, Andrea Romina, continúa en terapia intermedia.
Imagen Mike Salazar/Instagram

Más sobre Mike Salazar

Mike Salazar revela emotiva noticia sobre la salud de su bebé tras luchar por su vida
2 mins

Mike Salazar revela emotiva noticia sobre la salud de su bebé tras luchar por su vida

Univision Famosos
Hija recién nacida de famoso comediante se debate entre la vida y la muerte por bacteria
2 mins

Hija recién nacida de famoso comediante se debate entre la vida y la muerte por bacteria

Univision Famosos

Bebé de Mike Salazar sufrió complicaciones respiratorias

Mike Salazar dio a conocer el lunes 6 que Andrea Romina empezó con “una tos horrible”, razón por la que decidieron llevarla a que recibiera atención médica.

“Teníamos días nebulizándola y pues desgraciadamente no mejoraba […] El neumólogo decidió canalizarla con el catéter para pasarle suero”, relató.

“Estaba bien dentro de lo que cabe, pero posteriormente se le comenzó a complicar su respiración”, agregó, por lo cual fue llevada a cuidados intermedios.

Él detalló, entre lágrimas, que la nena tiene buen nivel de leucocitos y que con la cánula nasal de oxígeno ha mejorado un poco su respiración y disminuido “su agitación”.

Sin embargo, ella “no puede tomar leche” para evitar que presente “una broncoaspiración” ya que presentó vómitos: “Yo espero en Dios que vaya mejorando estas próximas horas”.

Mike Salazar desconsolado por la salud de su pequeña hija.
Mike Salazar desconsolado por la salud de su pequeña hija.
Imagen Mike Salazar/Instagram

Así presumía Mike Salazar a su bebé Andrea Romina

Antes de que lamentablemente Andrea Romina se enfrentara a este problema de salud, Mike Salazar la presumió en diversas instantáneas mediante Facebook.

El 12 de diciembre, él publicó una serie de imágenes en la que mostró instantes posteriores al alumbramiento de su esposa, Brenda Garza.

Mike Salazar mostró el nacimiento de Andrea Romina.
Mike Salazar mostró el nacimiento de Andrea Romina.
Imagen Mike Salazar/Facebook


Posteriormente, el domingo 15, colgó retratos familiares en los que se aprecia a la bebé junto a sus hermanos, Rodrigo y Ángel Emilio.

PUBLICIDAD

Andrea posó para la que sería su primera sesión fotográfica portando un conjunto blanco y con una diadema de flores rosas en la cabecita.

Andrea Romina tuvo su primera sesión de fotografías.
Andrea Romina tuvo su primera sesión de fotografías.
Imagen Mike Salazar/Facebook
Relacionados:
Mike SalazarBebés famososBebesBebésCelebridadesFamososComedia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD