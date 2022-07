Mijares revela quién es la única mujer que lo domina: no es Lucero

"Todos dicen: '¿Pero por qué ya están lanzando a Lucerito chica?'. No, no, no, no estamos lanzando nada. Ella tiene que acabar su prepa, tiene que seguir con sus clases de canto", explicó. "Que ojo, no es que lo diga yo, ella canta mejor que el padre y que la madre, (canta) muy bien", añadió el intérp´rete de 'Soldado del amor'.