Michelle Williams, novia de Heath Ledger, reveló cómo se recuperó de la muerte del actor

Fue en el 2005, durante la grabación de 'Secreto en la montaña', que Michelle Williams conoció a Heath Ledger, con quien vivió por tres años.

Su relación parecía llevar un buen ritmo, hasta que se separaron en el 2008 debido a la adicción a las drogas del actor, la cual le costaría la vida ese mismo año.

Para Michelle Williams no fue fácil lidiar con la muerte de su ex novio, sobre todo por el constante acoso de los medios que buscaban obtener alguna imagen o declaración suya.

Sus muertes cambiaron su trabajo

Debido a que necesitaba una entrada económica para mantener a Matilda, la hija que tuvo con Ledger y quien en ese entonces solo tenía tres años, decidió dedicar su vida a su carrera, trabajando para directores como Martin Scorsese y Ridley Scott.

Su dedicación rindió frutos, ya que fue nominada al Oscar en cuatro ocasiones, en la categoría de Mejor actriz y Mejor actriz de reparto.

Si bien en su momento no lo comentó con ningún medio, los primeros años sin Ledger fueron difíciles para la actriz.

En el 2014, Michelle vendió la casa que compartió con Ledger y de acuerdo a una entrevista a Wall Street Journal en el 2016, cuando ella y su hija abandonaron la propiedad estaba inconsolable.

"En ese momento estaba muy triste, porque pensé, '¿Cómo podrá encontrarnos? Aquí es donde vivimos y él no sabrá dónde estamos'. Y ahora no puedo creer que pensara eso”.



Williams intentó continuar con su vida amorosa con la estrella de 'How I Met Your Mother', Jason Segel, y posteriormente con el director de cine Spike Jonze, pero durante un tiempo descartó el matrimonio.

“Es difícil el romance cuando tienes 36 años. Cuando has sido padre y madre durante 11 años no tienes planes románticos”

"No me he casado porque no he tenido una persona con quien quisiera, así que no he dejado que mi sentido de conformidad o deber anule mis instintos", agregó la actriz.



A pesar de sus declaraciones, Williams llegó al altar en dos ocasiones, en ceremonias que se mantuvieron en secreto para proteger su privacidad y la de su familia.

Su primera boda fue con el músico Phil Elverum, en el 2018, pero esa relación solo duró un año. En el 2020 se casó con el director Thomas Kail, con quien vive actualmente y tiene un hijo.

El legado más importante de Heath Ledger

Matilda, quien solo tenía 3 años cuando sucedió la tragedia, no recuerda nada de su padre, Heath Ledger.

Es por eso que Michelle Williams se encarga de mantener viva la memoria del actor en su primogénita.

En una entrevista para ET online, Williams explicó que una de las primeras cosas que le contó a su hija fue el amor que su padre sentía por ella.

“Siempre le digo a Matilda la misma frase, 'Tu padre me amó mucho antes de que nadie pensara que era talentosa, guapa o de que tuviera ropa bonita '”.

A pesar de que siempre trató de no hablar de su vida privada, Michelle se sinceró con Vanity Fair después de revelar que se había casado por primera vez.

Sin importar de que no contó con el apoyo de una pareja, Williams supo sacar adelante a su hija, con una educación estable.

"Ella no ha tenido su rutina interrumpida y no ha faltado a clases", explicó.

Williams aseguró que la época del año más tranquila para ella es durante el verano, cuando su hija está de vacaciones y su rutina es menos ajetreada.

Michelle Williams ahora tiene dos hijos y fue parte del elenco de 'Venom: Let Be Carnage', película con la que entró al mundo de los superhéroes.