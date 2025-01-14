Hija de Heath Ledger, Matilda, hace una “rara aparición” a sus 19 años: ¿luce igual a su papá?
La adolescente fue fotografiada mientras paseaba con una amiga en Brooklyn, a unos días de que su padre cumpla 17 años de haber fallecido. Las imágenes permiten ver lo mucho que ella ha crecido.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Matilda, hija que el fallecido actor Heath Ledger procreó con Michelle Williams, hizo una “rara aparición” pública, según Page Six, durante el pasado fin de semana.
La adolescente fue captada justo a una semana de que su papá cumpla 17 años de haber fallecido, según las autoridades, a causa de una sobredosis accidental de medicamentos recetados.
Así luce Matilda, hija de Heath Ledger
De acuerdo con People, a Matilda, de 19 años, la fotografiaron mientras caminaba por las calles en Brooklyn, Nueva York, el domingo 12 de enero.
El medio antes mencionado puntualizó que ella “disfrutó de un café y una plática con una amiga”, a quien identificaron como May Lehrer-Seller, cuyo padre es el productor de ‘Hamilton’, Jeffrey Seller.
Para la ocasión, la primogénita del protagonista de ‘Batman: The Dark Knight’ optó por utilizar una chaqueta acolchada color verde, jeans y un bolso rojo a juego con sus zapatos.
En las imágenes, difundidas por ambos sitios web, se puede apreciar que ella sonreía mientras paseaba con un café en sus manos.
La última vez que la captaron, antes de ahora, fue en julio de 2024, acompañada de su mamá y en el mismo condado.
Esa vez, llevaba una camiseta blanca con pantalones blancos. Michelle Williams, por su parte, usaba un vestido estampado y sandalias de cuero marrón.
La actriz conoció a Ledger filmando ‘Brokeback Mountain’, en 2004. Un año más tarde, dieron la bienvenida a su única bebé.
El 22 de enero de 2008, él fue encontrado muerto en su apartamento de ‘La gran manzana’, apenas unos meses después de su separación de la estrella de ‘Dawson’s Creek’.
Aunque la intérprete cree en “no luchar contra las circunstancias” y “aceptar dónde estás”, considera injusto que Matilda haya tenido, y siga haciéndolo, que crecer sin su padre.
“Sabes, eso es algo que simplemente no… quiero decir, sencillamente nunca estará bien”, afirmó a la revista Porter en noviembre de 2016.