Hija de Heath Ledger, Matilda, hace una “rara aparición” a sus 19 años: ¿luce igual a su papá?

Video Heath Ledger engañó a Michelle Williams antes de morir y ella no podía superarlo: "Me obsesioné"

Matilda, hija que el fallecido actor Heath Ledger procreó con Michelle Williams, hizo una “rara aparición” pública, según Page Six, durante el pasado fin de semana.

La adolescente fue captada justo a una semana de que su papá cumpla 17 años de haber fallecido, según las autoridades, a causa de una sobredosis accidental de medicamentos recetados.

PUBLICIDAD

Así luce Matilda, hija de Heath Ledger

De acuerdo con People, a Matilda, de 19 años, la fotografiaron mientras caminaba por las calles en Brooklyn, Nueva York, el domingo 12 de enero.

El medio antes mencionado puntualizó que ella “disfrutó de un café y una plática con una amiga”, a quien identificaron como May Lehrer-Seller, cuyo padre es el productor de ‘Hamilton’, Jeffrey Seller.

Para la ocasión, la primogénita del protagonista de ‘Batman: The Dark Knight’ optó por utilizar una chaqueta acolchada color verde, jeans y un bolso rojo a juego con sus zapatos.

En las imágenes, difundidas por ambos sitios web, se puede apreciar que ella sonreía mientras paseaba con un café en sus manos.

Matilda, hija de Heath Ledger, paseando en Brooklyn, Nueva York. Imagen Page Six/X

La última vez que la captaron, antes de ahora, fue en julio de 2024, acompañada de su mamá y en el mismo condado.

Esa vez, llevaba una camiseta blanca con pantalones blancos. Michelle Williams, por su parte, usaba un vestido estampado y sandalias de cuero marrón.

Matilda, hija de Heath Ledger, con su mamá, Michelle Williams. Imagen The Grosby Group

La actriz conoció a Ledger filmando ‘Brokeback Mountain’, en 2004. Un año más tarde, dieron la bienvenida a su única bebé.

El 22 de enero de 2008, él fue encontrado muerto en su apartamento de ‘La gran manzana’, apenas unos meses después de su separación de la estrella de ‘Dawson’s Creek’.

Aunque la intérprete cree en “no luchar contra las circunstancias” y “aceptar dónde estás”, considera injusto que Matilda haya tenido, y siga haciéndolo, que crecer sin su padre.