Mi Banda El Mexicano de Casimiro vive fuerte susto: su avión sufre falla en pleno vuelo
Integrantes de Su Majestad Mi Banda El Mexicano de Casimiro vivieron momentos de pánico y zozobra tras su presentación en el Festival Bésame Mucho. El avión que los llevaba de Dallas hacia Mazatlán presentó una "falla" en el aterrizaje.
Tras cubrir la presentación que tenían el pasado sábado 2 de marzo en el Festival Bésame Mucho en Austin, Texas, los integrantes de Su Majestad Mi Banda El Mexicano de Casimiro se encontraban regresando a casa en México cuando enfrentaron un inesperado momento en el aire.
La tarde del domingo 3 de marzo, el hijo del líder grupal, Alan Zamudio, compartió en Instagram los momentos de zozobra que vivieron él y el resto de los pasajeros en el vuelo de American Airlines con ruta Dallas - Mazatlán.
¿Qué pasó en el vuelo de Mi Banda El Mexicano de Casimiro?
Alan Zamudio alertó a sus seguidores sobre un descontrol aéreo que estaba ocurriendo en la aeronave.
Según su testimonio, el piloto les informó que una "falla" obligaría al avión a aterrizar de emergencia en Mazatlán.
"Nos han dicho que vamos a aterrizar y habrá camiones de bomberos en la pista", escribió el artista.
La "tensión" fue palpable mientras el avión daba vueltas en el cielo: "El piloto tuvo que abortar el aterrizaje, pensamos que había habido un cambio de viento o algo, ¿no? por lo que siempre pasa", contó después en un 'live'.
"Después de dar algunas 4 o 5 vueltas, nos comentó de que había una falla en la cabina, le marcaba una falla en el sistema que lo iban a arreglar", relató.
De acuerdo con un reporte del diario Noroeste, el avión registró " una falla mecánica en el tren de aterrizaje al finalizar su vuelo".
El portal sinaloense Línea Directa citó "información confirmada por Protección Civil" que detalló que en la aeronave viajaban "88 pasajeros y 6 tripulantes a bordo" y que "todos resultaron ilesos".
"Las primeras investigaciones apuntan a un fallo en el sensor, lo que complicó el aterrizaje", destacó el medio.
Al final, se pudo aterrizar de emergencia en Mazatlán, ciudad destino del vuelo, en medio de un dispositivo de seguridad en la pista.
El susto de sus vidas
Alan Zamudio, de Su Majestad Mi Banda El Mexicano de Casimiro, admitió horas más tarde que sí vivió momentos de pánico dentro del avión.
" Sí me asusté bastante, la neta, le mandé mensaje a mi hermana, a mi hermano", reconoció ante sus seguidores en Instagram.
" Pasan muchas cosas por la mente de uno cuando hay esas situaciones, pero gracias a Dios estamos ya aquí en la casa", contó.
Confirmó que la gira estadounidense de la agrupación continuará la próxima semana.