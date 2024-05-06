¿Quién es Raúl Ávila? Él es el latino que está detrás de la decoración de la Met Gala

Video Thalía revela el reclamo que le hizo Tommy Hilfiger por polémico vestido que usó en la MET Gala

La Met Gala, considerada los “Oscar de la moda”, atrae la atención de todo el mundo debido a la extravagancia y suntuosidad de los looks que portan las celebridades.

Para que los espacios donde se desarrolla el evento luzcan a la altura, está detrás un famoso decorador latino: Raúl Ávila.

PUBLICIDAD

¿Quién es Raúl Ávila?

Raúl Ávila es un reconocido decorador y organizador de eventos colombiano. Él ha sido el responsable de la espectacular decoración de la Met Gala en varias ediciones.

Ávila se mudó a Estados Unidos en 1984 y estudió durante 14 años con Robert Isabell, un legendario diseñador floral y organizador de eventos que trabajo para importantes personalidades como John F. Kennedy Jr. y Bill Clinton, según información de Vogue.

En 2005, Raúl fundó su empresa 'Raúl INC' y dos años después comenzó a hacerse cargo del diseño decorativo de la Met Gala.

Su visión única y su habilidad para crear atmósferas excepcionales han sorprendido a los invitados y al público en general de la Met Gala en cada una de sus ediciones.

Entre los diseños más recordados, y también el más valorado por Ávila al tratarse de su primer año produciendo el evento "por su cuenta", está el de 2007. El tema fue 'Poiret: rey de la moda': "Estaba realmente orgulloso de mi idea de equipar el Gran Salón con una jaula para pájaros de 18 pies de altura con pavos reales vivos en su interior", contó el colombiano para Vogue en 2017.

Raúl Ávila también destacó el resultado de 2016 con el 'Manus x Machina: moda en una era de tecnología' y la de 2013 para 'Punk: Chaos to Couture', por las complicaciones de la instalación. "Instalamos una lámpara de araña traída desde Londres en el Gran Salón y le aplicamos 14,000 hojas de afeitar".

La Met Gala no es el único gran evento en el que ha participado, también se encargó de la decoración en la alfombra roja de los premios Oscar 2023 y 2024, entre otros trabajos para importantes marcas.

PUBLICIDAD

Raúl Ávila diseñará la decoración de la Met Gala 2024

Una vez más, Raúl Ávila se encargará de embellecer la Met Gala y en su cuenta de Instagram dio un adelanto de lo que veremos en esta edición del evento de moda.

¡El gran momento finalmente ha llegado! Estamos muy emocionados de estar creando un año más de magia para la Met Gala 2024, Sleeping Beauties: Reawakening Fasion", escribió el pasado 1 de mayo.