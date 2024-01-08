Mauricio Ochmann por fin aclara si se reconciliará con Aislinn Derbez tras regresar a soltería

Video Paulina Burrola responde si se separó de Mauricio Ochmann por culpa de Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann enfrentó los cuestionamientos que apuntan hacia una posible reconciliación con su exesposa Aislinn Derbez.

A finales de noviembre pasado, el actor sorprendió al confirmar que había vuelto a la soltería tras terminar con Paulina Burrola, con quien inició un noviazgo en abril de 2021.

Solo días antes había dicho que pasaría Navidad con las madres de sus dos hijas: Aislinn Derbez y María José del Valle.

Los planes navideños y su reciente soltería provocaron que algunos tuvieran la esperanza de que retomara la relación de pareja que tenía con la hija de Eugenio Derbez, de quien se divorció en 2020.

¿Tiene planes y anhelos por recuperar lo que tenía con la madre de su hija menor?

Mauricio Ochmann responde si busca reconciliación con Aislinn Derbez

Al actor se le preguntó si busca recuperar el amor de Aislinn Derbez y si existe la posibilidad de una reconciliación ahora que ambos están solteros.

"Estoy disfrutando mucho a mis hijas, disfrutando mucho el trabajo y disfrutándome mucho a mí, así que no tiene por qué haber una reconciliación porque no hay nada qué reconciliar", aclaró en declaraciones presentadas en 'Venga la alegría' este lunes 8 de enero.

"Estamos muy bien, estamos muy contentos, somos una familia muy bonita, muy unida y todo muy bien", reiteró.

La modelo y presentadora Paulina Burrola fue la primera novia que se le conoció oficialmente a Mauricio Ochmann tras el divorcio de Aislinn Derbez.

Aislinn Derbez fija postura ante posible reconciliación con Mauricio Ochmann

La exesposa del actor también fue entrevistada el pasado fin de semana en México y dejó en claro que no hay nada entre ella y él.

"Somos muy buenos amigos. No esperen regresos", dijo entre risas, según lo presentado este lunes 7 en 'Sale el sol'.

Ahí mismo se mostró optimista sobre la oportunidad de que el amor toque a sus puertas este 2024: "Esperemos que llegue alguien".

Aislinn Derbez es madre de Kailani, la hija de 5 años que tuvo con Mauricio Ochmann. Él también es papá de Lorenza, de 19.