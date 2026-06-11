Mauricio Ochmann Mauricio Ochmann confiesa qué sintió al grabar escenas íntimas con Aislinn Derbez: “Una marabunta" El actor se sinceró sobre el acercamiento romántico que vivieron en la ficción durante las grabaciones de la película ‘Hasta el fin del mundo’. “Es una química real y se nota”, dijo.



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Video ¿Podría regresar con Aislinn Derbez? Mauricio Ochmann sorprende con su respuesta

Mauricio Ochmann confesó lo que sintió al grabar escenas íntimas con Aislinn Derbez durante la filmación de la película ‘Hasta el fin del mundo’, donde tuvieron un acercamiento romántico en la ficción a seis años de su divorcio.

Durante su participación en el podcast ‘La Magia del Caos’, del que Aislinn Derbez es titular, el actor reconoció que el momento estuvo cargado de emociones, pero también de un sentimiento “cómodo” y “familiar”.

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“Como que las mariposas no son lo mío, es como una marabunta de elefantes”, dijo él entre risas.

“Se sintió muy familiar. Se sintió muy en casa. Se sintió... O sea, siento que fluían (las cosas) muy bien (…) Es que es una química real y se ve y se nota. Hay muchas veces que se tiene que fabricar la química y tú y yo no tenemos que hacer que fluya. Es y fue muy bonito en escena también. Profesionalmente ya nos conocíamos, siempre nos hemos sentido cómodos trabajando juntos. No hay que hacer que sientas nada, se siente”, agregó.

Aislinn Derbez coincidió con la versión de su exesposo, asegurando que las escenas de cama fueron “cero incómodas”.

“Normalmente es incómodo porque tienes a todo el mundo viéndote ahí (…) son incómodas se sienten feas y la gente ha de jurar que las disfrutamos y no es cierto, pero pues sí, o sea, cuando somos tú y yo se siente familiar y se siente supercómodo”.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann señalaron que la química que sintieron al grabar ‘Hasta el fin del mundo’ fue muy similar a lo que vivieron en ‘A la mala’, película en la que se conocieron más no se enamoraron.

“La gente piensa que estuvimos juntos en la película y que ahí nos enamoramos, pero fue después”, dijo ella.

"Después de los running shots fue que, a mí me pasó: ‘Híjole quiero seguir conociendo esta mujer’”, mencionó el actor.

¿Hay reconciliación?

Por último, los actores fueron cuestionados sobre si existe la posibilidad de retomar su relación o si solo están “jugando” con las emociones de la gente que desea volver a verlos como pareja.

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“Estamos jugando con sus emociones, nos encanta, nos encanta dejar la moneda en el aire y que piensen lo que quieran, a nosotros déjennos vivir”, dijo Mauricio sobre la posibilidad de una reconciliación amorosa.