Video inédito revela los impactantes últimos minutos de vida de famoso estilista de las estrellas

Video El perturbador video del ‘Estilista de las Estrellas’ antes de su muerte: imágenes fuertes

El 22 de noviembre de 2021, el reconocido estilista colombiano, Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, fueron encontrados sin vida en su casa en La Calera, Cundinamarca.

Inicialmente, se pensó que Leal había asesinado a su madre y luego se había quitado la vida, ya que se encontró una nota que parecía confirmar esta teoría.

Sin embargo, durante las investigaciones de la fiscalía se encontraron hechos que provocaron que se pusieron en duda esa hipótesis debido a que las heridas y la escena del crimen no coincidían con la teoría.

Finalmente, en enero de 2022, la fiscalía detuvo a Jhonier Leal, hermano del estilista conocido por trabajar con personalidades de la farándula colombiana, y lo acusó del doble asesinato.

Jhonier inicialmente confesó el crimen, pero luego se retractó, alegando que había sido presionado para declararse culpable.

Durante el juicio se presentaron diversas pruebas, incluyendo videos y testimonios que complicaron aún más el caso. En junio de 2024, Jhonier fue condenado a 55 años de prisión por el asesinato de su hermano y su madre.

Surge video de los últimos momentos de Mauricio Leal

El 12 de agosto de 2024 salió a la luz pública un video de los últimos minutos con vida de Mauricio Leal.

En las imágenes que fueron mostradas por el medio colombiano Focus Noticias, aparece el estilista de las estrellas tendido en una cama aparentemente débil al lado del cuerpo de su madre, que se aprecia estaría inconsciente o incluso podría estar sin vida.

Mauricio da unas palabras que serían la supuesta confesión del crimen.

"Hola a todas. Perdóname. No puedo más. Nadie sabe lo de nadie", dice mientras esta tapado con una frasada. Enseguida se alcanza a escuchar una voz que susurra "Las sábanas", inmediatamente Leal se destapa y se aprecia que su camiseta tiene grandes manchas de sangre en el abdomen: "Me acabo de enterrar cuchillos, y a mi mamá también", dice.

Finalmente, dirige la mirada hacia arriba y aparentemente le pregunta a alguien "Ya. ¿Qué hago? ¿Qué hago?", ahí se corta el video.

Queda confirmado que Jhonier Leal es un Psicópata asesino de la peor calaña.



Se ve que Mauricio Leal fué coaccionado por su hermano, quién fue el que grabó el vídeo.



Horrible...deberían de doblarle la condena a ese desgraciado 😱🤨 pic.twitter.com/WopHhC2kNI — Ines del alma mía ®️ (@InesBetancur1) August 12, 2024

Elmer Montaño, abogado de las víctimas, dijo en entrevista con el programa 'Arriba Bogotá' el 12 de agosto, que este video no cambia la condena en contra de Jhonier Leal, sin embargo, interpondrán acciones legales en contra de la fiscalía por ocultar evidencia.

Mauricio Leal minutos antes de morir. Imagen Focus Noticias/Instagram

¿Quién era Mauricio Leal?

Mauricio Leal fue un reconocido estilista colombiano, famoso por trabajar con celebridades, modelos, actrices y presentadoras de televisión como Carolina Cruz, Andrea Serna, Carmen Villalobos, Cristina Umaña y Fanny Lu, solo por mencionar algunas.

Era conocido como el 'Niño Genio' de la peluquería y estaba en la cima de su carrera a los 47 años.

Mauricio abrió su propio salón en Bogotá, que se convirtió en un referente de estilo. Además de su éxito en Colombia, Mauricio también trabajó en Miami.

Su talento fue ampliamente reconocido en medios de comunicación y por la industria del entretenimiento, consolidando su reputación como uno de los mejores estilistas de Colombia de la época.