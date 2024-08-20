Madre de Mauricio Leal, que también fue asesinada, no quería que su otro hijo fuera a su cumpleaños

Video El perturbador video del ‘Estilista de las Estrellas’ antes de su muerte: imágenes fuertes

La muerte del estilista colombiano, Mauricio Leal, volvió a ser centro de atención después de tres años del asesinado de él y su madre, pues salió a la luz un video de los presuntos últimos minutos de vida.

Karen Ruiz, directora de marketing de la estética de Mauricio Leal y quien además fue testigo en el caso, compartió detalles de lo que vivió el 22 de noviembre de 2021 cuando el cuerpo de su jefe y el de su madre fueron encontrados sin vida en su residencia.

Madre de Mauricio Leal no quería a Jhonier en la fiesta

El estilista murió el 21 de noviembre de 2024, tres días antes de su cumpleaños, por tal motivo Karen Ruiz reveló en una entrevista que le estaba organizando una fiesta a Mauricio.

"Esa semana iba a cumplir años, yo le estaba organizando el cumpleaños, yo estaba mirando a quien íbamos a invitar, yo llamé a la mamá, a doña Marleny, '¿A quién quieres que le diga?', ella me dijo 'A este, este y este', y yo le dije '¿Y a Jhonier?' Y me dijo, 'No, ni por el put…' , eso no se me va a olvidar nunca, me dijo 'No, ni por el put…'. Yo pues tampoco pregunté más, no quise preguntar más”, explicó la directora de marketig en entrevista con el medio Focus Noticias este 20 de agosto.

Karen reconoce que no entiende por qué Jhonier leal mató a su hermano y a su madre, pues considera que era una "buena persona".

" Él era muy buena gente, o sea, él era muy buena persona… Había un antes y un después, él ayudaba a mi papá, a la gente, pero sus actos lo que te digo, lo que hace con sus manos lo dañó con los pies", dijo en la entrevista.

Marleny Hernández y su hijo Mauricio Leal; Jhonier Leal. Imagen Mauricio Leal/Instagram, Jhonier Leal/Instagram

Los últimos días de Mauricio Leal

Karen Ruiz también recordó cómo fueron los últimos días de vida de Mauricio Leal.

"Mauricio venía enfrentando una situación en la peluquería de dos estilistas que se fueron, sin embargo, eso pues lo tomó por sorpresa también porque siento que en parte los llenó de 'berraquera'", explicó.

"Siento que esos días fueron duros para él en un nivel de que cerraba la peluquería y se sentía como el ambiente como que esto no tuvo que pasar así, de que se fueran de esa manera", añadió.

Ruiz considera que, a pesar de las complicaciones laborales, la situación no fue tan grande como para que Mauricio cayera en depresión.