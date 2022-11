Mau Montaner publica fotos de su bebé Apolo y del parto de su esposa con un amoroso mensaje

El sexto nieto de Ricardo Montaner ha enternecido las redes desde el primer momento en que debutó en el Instagram de sus papis, Mauricio, mejor conocido como Mau, y Sara Escobedo.

Capturas de sus pequeñas manos y pies fueron de los primeros vistazos que los fans de los Montaner tuvieron del bebé. Asimismo, el orgulloso abuelo le dio la bienvenida a su nieto con una tierna foto cargándolo.



Casi un mes después de convertirse en papá, Mau Montaner compartió un poco de lo que se vivió horas antes de que Apolo llegara hasta mundo, así como una foto de su bebito dormido en los brazos de Sara.

Mau Montaner publicó fotos inéditas del parto de su esposa y de su bebé Apolo



El 2 de noviembre de 2022, el integrante de ‘Mau & Ricky’ felicitó por su cumpleaños a Sara Escobedo, con quien se casó en febrero de 2018.

En su bello mensaje dejo en claro que la nueva maternidad de su mujer aumentó aún más el amo que siente por ella.

"Hoy cumplió años la mujer de mi vida. La madre de Apolo. 😍 La más hermosa!! Este último mes se me ha triplicado el amor que siento por ella. Lo que ella hizo y hace, yo jamás hubiese podido hacerlo. La tipa más fuerte e increíble del planeta! La admiro tanto y no puedo creer que Dios me premió a mi y a mi hijo con ella".

Su bonita felicitación la acompañó con un vistazo inédito de los momentos que vivieron en el hospital antes de tener en brazos a su amado Apolo.

“¡Estas fotos me dan mucho llanto… esos días en la clínica esperando a nuestro hijo me hicieron dar cuenta tanto más de lo afortunado que soy! ¡Eres una superhéroe!”

En cada una de estas imágenes, el apoyo de Mau a su esposa en su trabajo de parto quedó capturado de la forma más linda. Además, el cantante de ‘Mal acostumbrado’ aprovechó esta galería de fotos para agregar una de las capturas más recientes de Apolo.

En la imagen, su esposa Sara sonríe a la cámara mientras carga a su recién nacido, quien luce dormidito sobre su pecho.

Al igual que Evaluna y Camilo con su hija Índigo, Mau y Sara han optado por mantener oculta la carita de su bebé.

No obstante, a pesar de este cuidado de la privacidad de su hijo, con esta nueva foto de Apolo dejan entrever un poco de su travesía como padres y lo mucho que ha crecido su nene en su primer mes de vida.

El mensaje de Mau a su esposa y las fotos del parto y su bebé enternecieron a miles de sus seguidores, entre ellos, su hermana Evaluna, quien reveló cuál fue su imagen favorita de la galería.

“La primera foto me mataaaa. Profundo y puro amor de mamá y papá. Muy orgullosa de ustedes”, escribió.