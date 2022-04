Marjorie de Sousa afirma que "jamás se va a envenenar" el corazón de su hijo con lo que haga Julián Gil

"Yo dudo que ella le diga: 'No, no. Papi te busca, y papi ha estado tratando de buscarte, pero lo que pasa es que los abogados no quieren que tú lo vengas a buscar'. ¿Cuál crees tú que es la historia que ella le está diciendo? Que papá lo abandonó, que papá no quiere saber de él", comentó.