Aracely Arámbula

Marjorie de Sousa opina sobre Aracely Arámbula como madre trabajadora: se "identifica" con ella

A días de que los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel se dejaron ver como pocas veces, Marjorie de Sousa opinó sobre la faceta de La Chule como madre. Además, la madre de Matías confesó que se identifica con La Chule por la labor que hace como madre trabajadora.

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Video Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula deja ver su rostro como nunca, ¿a quién se parece? VIDEO

Marjorie de Sousa opinó sobre la labor que Aracely Arámbula como madre y actriz, ahora que la sustituye como protagonista de la obra de teatro Perfume de Gardenia.

La villana de Amores Verdaderos, quien tuvo a su hijo Matías con Julián Gil, compartió su opinión acerca de la ex de Luis Miguel en el plano profesional y personal. Ante el comentario de que su antecesora hizo "un gran trabajo", Marjorie respondió:

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"Cada quien es diferente, tiene su estilo, tiene su público. Yo la admiro, la quiero mucho. No somos amigas, pero es una persona y una mujer en la que me reflejo porque la admiro", afirmó el pasado 22 de marzo para la reportera Berenice Ortiz.

Marjorie de Sousa se identifica con Aracely Arámbula como madre trabajadora

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Marjorie no solamente se refirió al trabajo que Aracely hace en el escenario, también aplaudió su labor como madre de familia.

"Es una madraza, es una tipaza, super trabajadora, siempre la ves con sus hijos saliendo adelante y me identifico con ella, así que yo siempre la voy a aplaudir", aseveró.

La actriz venezolana de 45 años concluyó señalando que Perfume de Gardenia es un espacio "para cualquier mujer que se le dé la oportunidad y se quiera lucir. Cada una tiene un talento espectacular. Entonces, mis respetos y pues ella va regresar, obvio".

Hijos de Aracely Arámbula reaparcen y causan sensación

Miguel y Daniel, hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel, se dejaron ver recientemente a su llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

El video de los jóvenes, de 19 y 17 años, fueron difundidas por ‘Ventaneando’ durante la transmisión del programa del pasado 9 de marzo. Miguel sorprendió porque es idéntico a su papá.

Ellos iban acompañados por Aracely Arámbula, de acuerdo con el reportero, Ricardo Manjarrez.

Miguel y Daniel son fruto de la relación que Aracely Arámbula sostuvo con Luis Miguel hasta 2009.

Aseguran que Miguel es idéntico a su papá, Luis Miguel.
Aseguran que Miguel es idéntico a su papá, Luis Miguel.
Imagen Ventaneando / Instagram

Marjorie de Sousa, al igual que Aracely Arámbula durante algunos años, ha sostenido un pleito legal con el padre de su hijo por la manutención y custodia del pequeño.

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