Marisol Santacruz cumplió 52 años, ¿qué ha sido de ella?

Video ¿Qué pasó con Marisol Santacruz de ’Carita de Ángel'? La actriz se dedica a algo totalmente diferente

Marisol Santacruz celebró su cumpleaños número 52 alejada de las telenovelas. La actriz, que saltó a la fama en la década de 1990 en ‘Alcanzar una estrella II’, se alejó de los melodramas mexicanos desde hace 10 años con la intención de darle prioridad a su familia.

¿Qué fue de Marisol Santacruz?

Marisol Santacruz Bañuelos nació el 16 de febrero de 1972 en la Ciudad de México. La actriz comenzó su carrera artística en 1989 tras ser nombrada como ‘Rostro de El Heraldo’.

‘Atrapada’, ‘Mágica juventud’, ‘Marimar’, ‘Lazos de amor’, ‘Cañaveral de pasiones y ‘Nunca te olvidaré’ se convirtieron en exitosos proyectos para la actriz. Sin embargo, ’Carita de ángel’ (telenovela que puedes ver en ViX) fue el melodrama que catapultó su carrera a principios del año 2000.

A pesar de que su carrera iba en ascenso, ‘Libre para amarte’ se convirtió en la última telenovela de Marisol Santacruz, ya que en 2014 tomó la decisión de alejarse por completo de la actuación para centrarse en su vida familiar y cuidar de su hijo Luis Miguel, quien estaría cerca de cumplir la mayoría de edad.

En 2021, la actriz de ‘Rebelde’ externó sus deseos de regresar a la actuación en entrevista con el reportero Edén Dorantes, a quien también reveló que a causa de la pandemia de Covid-19 tuvo que cerrar su salón de belleza.

Así luce Marisol Santacruz a sus 52 años

En marzo de 2023, Marisol Santacruz fue captada en las instalaciones de Televisa San Ángel, donde reveló nuevamente al periodista mexicano que estaba en busca de una oportunidad en los melodramas.

“Ya hice a las adolescentes, pues ahora me tocará hacer a las mamás, las abuelas”, expresó.

