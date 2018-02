¿Recuerdas a Marisol Santacruz? Pues ahora pone uñas (además de actuar) para vivir

Marisol Santacruz, quien triunfó en novelas en la década de 1990 como ' Cañaveral de Pasiones' y 'Marimar', vive hoy una nueva etapa pues aunque no se ha retirado completamente de los melodramas, ahora su principal ingreso es un centro de belleza que montó a finales de 2017.

En exclusiva para Univisión Entretenimiento, la actriz comentó cómo fue que surgió esta inquietud: "Llevaba ya varios años poniendo uñas y haciendo maquillaje a amigas, iban a la casa y ahí se los hacía. Entonces fue cuando me di cuenta que ya tenía como buena promoción y me decidí a buscar un lugar y encontré este. Inicié apenas en noviembre del año pasado y hemos crecido muchísimo, estoy muy contenta”.



Aunque su profesión ha sido por la actuación durante casi 30 años, ahora para Santacruz es más fácil este nuevo estilo de vida: “Desde que tuve a mi hijo decidí alejarme un poco de las novelas, las amo y claro que me encanta, pero mi prioridad es estar con mi hijo, entonces puedo compaginar muy bien este trabajo y no descuidar las actividades y necesidades que tiene mi pequeño, ya tiene 11 años y cada día está creciendo más”.

Ubicado al sur de la Ciudad de México, este centro de belleza ha crecido con éxito, lo cual está motivando a la actriz a expandirse a otras zonas de la ciudad, ya que la necesidad de su ‘clientela’ es mayor. Incluso comentó que hubo una vez que, durante su llamado en Televisa, un día faltó una de las maquillistas y ella arregló a sus compañeras.



“Uno como artista se sabe 'truquitos' de belleza, entonces es lo que estoy haciendo, compartiéndolos y empleándolos aquí en el salón, además de que no están elevados los precios y estamos en una zona muy bien ubicada”, comentó Santacruz.

También comentó que desde hace muchos años no tiene una exclusividad con Televisa, y que incluso fue ella quien pidió ya no renovarla: “Mi casa es Televisa y siempre estaré agradecida, pero mi interés es estar aquí y que esto crezca. Me invitan a los unitarios y feliz porque solo son 2 o 3 días de llamado, y listo. Me han ofrecido trabajo en Argentina, Colombia y hasta en Miami, pero la verdad es que no quiero mover a mi hijo porque ya sus cosas, sus necesidades, están aquí”.



Tiene muy en claro que las oportunidades de trabajo dentro del medio existen, incluso la están llamando para teatro y programas por internet, pero el tiempo y la distancia no lo se lo han permitido: “El declinar trabajo no significa que no quiera, simplemente me he vuelto más selectiva; trabajé como loca mis primeros 10 o 15 años, ahora es momento de estar en calma, y con mi salón estoy feliz”.

Lo que le gustaría es encontrar un papel que no le absorba tanto tiempo: “Quisiera uno que no me robe mucho tiempo, una participación especial. Pero no tengo prisa, las cosas llegan en el mejor momento”.

