Maribel Guardia

Maribel Guardia no quería recibir premio de "supermamá": "Dije, ‘ya no soy mamá’”

La actriz confesó que pensó en rechazar el galardón que le querían dar porque siente que "no es mamá" tras la muerte de su hijo Julián y qué la motivó a cambiar de opinión.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Fallback Image
Por:
Mariana Rosas.
Video Los sueños que Julián Figueroa no pudo cumplir: Maribel Guardia ya realizó algunos

Ha pasado más de un año de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, quien falleció a los 27 años de un infarto. La actriz aún se enfrenta todos los días a la tristeza de su terrible pérdida.

La cantante confesó que, en medio del difícil proceso que vive, dudó en aceptar ser galardonada como “supermamá” en el evento de la Revista Selecciones, que cada año le da un premio a un grupo de madres destacadas.

PUBLICIDAD

“Me lo pensé mucho para venir al evento…dije ‘ya no soy mamá’”, dijo en entrevista con El Gordo y La Flaca el pasado 20 de mayo. Aún sabiendo que podría ser duro, Maribel finalmente se convenció de ir, pensando en lo que significó ser madre de Julián.

Más sobre Maribel Guardia

Maribel Guardia está “triste” por mensaje que le mandó su nieto al que ya no ve: ¿qué le dijo?
1:00

Maribel Guardia está “triste” por mensaje que le mandó su nieto al que ya no ve: ¿qué le dijo?

Univision Famosos
Maribel Guardia ya sabe dónde reposarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Las cargaré”
2 mins

Maribel Guardia ya sabe dónde reposarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Las cargaré”

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos
1:00

#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos

Univision Famosos
Acusan a Maribel Guardia de supuesta infidelidad con actor: ella confirma “triángulo” amoroso
0:59

Acusan a Maribel Guardia de supuesta infidelidad con actor: ella confirma “triángulo” amoroso

Univision Famosos
Maribel Guardia narra cómo fue el momento cuando vio a su hijo muerto
0:57

Maribel Guardia narra cómo fue el momento cuando vio a su hijo muerto

Univision Famosos
Maribel Guardia entre rumores de leucemia: su mamá murió así y esta es su triste historia
1:02

Maribel Guardia entre rumores de leucemia: su mamá murió así y esta es su triste historia

Univision Famosos
Reportan que Maribel Guardia habría sido diagnosticada con “leucemia” y así reacciona
1:08

Reportan que Maribel Guardia habría sido diagnosticada con “leucemia” y así reacciona

Univision Famosos
¿Maribel Guardia desmiente a Imelda Tuñón? Da su versión sobre la muerte de su hijo Julián
0:58

¿Maribel Guardia desmiente a Imelda Tuñón? Da su versión sobre la muerte de su hijo Julián

Univision Famosos
¿Maribel Guardia envía mensaje a Imelda tras decir que cuerpo de su hijo olía mal cuando lo encontró?
1:18

¿Maribel Guardia envía mensaje a Imelda tras decir que cuerpo de su hijo olía mal cuando lo encontró?

Univision Famosos
Esposo de Maribel Guardia defiende su llanto por Julián tras indirecta de Imelda Tuñón
0:53

Esposo de Maribel Guardia defiende su llanto por Julián tras indirecta de Imelda Tuñón

Univision Famosos

“Cuando tuve la noticia de que iba a nacer Julián fue el momento más feliz de mi vida”, declaró, además contó que recientemente leyó un estudio que asegura que “cuando los hijos nacen, parte de sus células se quedan en tu corazón. Así que literalmente Julián vive en mi corazón”.

Maribel Guardia se quedó huérfana a los 9 años, tras la muerte de su mamá a consecuencia de un cáncer. Durante su adolescencia y juventud tuvo momentos en los que se sintió muy sola, como cuando llegó a vivir a México. Sin embargo, su vida se llenó de alegría con la noticia de que tendría un hijo.

Incluso si a veces duda de seguir llamándose a sí misma una “mamá”, Maribel sabe que haberle dado vida a Julián “fue algo que marcó mi vida y la va a marcar para siempre, hasta que yo me muera”.

Maribel Guardia cumple con lo que su hijo Julián hubiera deseado

La actriz ha encontrado distintas formas de trabajar su duelo, como pasar tiempo con su nieto José y continuar con su carrera artística. Estar en el escenario y seguir con su vida es, confesó tras una función de 'Lagunilla mi barrio' en abril de 2023, lo que Julián hubiera querido para ella.

Ante la pregunta de si fue terapéutico haber acudido a la premiación de 'Supermamás' Maribel contestó entre risas “yo creo que va a ser el último al que vengo”. Casi no va a entregas de premios, porque no le gustan, pero asistir a la premiación del Día de las Madres fue parte de su proceso de sanación.

PUBLICIDAD

Han sido meses duros para la cantante, quien recientemente también se vio afectada por la muerte de Verónica Toussaint. “Me impactó mucho, mi mamá murió de cáncer también. Y también porque es una niña con tanto ángel…”. Nunca conoció a Verónica en persona, pero la seguía en redes y veía sus programas. Para Maribel, sobrevivir a la pérdida es “aprender a volver a vivir, literalmente”.

Actualmente Maribel Guardia se dedica al teatro y a su nieto José, a quien promete cuidar por el resto de su vida como se lo prometió a su amado hijo Julián.

Relacionados:
Maribel GuardiaJoan SebastiánJulián FigueroaEntretenimientoFamosos
PUBLICIDAD