Maribel Guardia no quería recibir premio de "supermamá": "Dije, ‘ya no soy mamá’”

Video Los sueños que Julián Figueroa no pudo cumplir: Maribel Guardia ya realizó algunos

Ha pasado más de un año de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, quien falleció a los 27 años de un infarto. La actriz aún se enfrenta todos los días a la tristeza de su terrible pérdida.

La cantante confesó que, en medio del difícil proceso que vive, dudó en aceptar ser galardonada como “supermamá” en el evento de la Revista Selecciones, que cada año le da un premio a un grupo de madres destacadas.

“Me lo pensé mucho para venir al evento…dije ‘ya no soy mamá’”, dijo en entrevista con El Gordo y La Flaca el pasado 20 de mayo. Aún sabiendo que podría ser duro, Maribel finalmente se convenció de ir, pensando en lo que significó ser madre de Julián.

“Cuando tuve la noticia de que iba a nacer Julián fue el momento más feliz de mi vida”, declaró, además contó que recientemente leyó un estudio que asegura que “cuando los hijos nacen, parte de sus células se quedan en tu corazón. Así que literalmente Julián vive en mi corazón”.

Maribel Guardia se quedó huérfana a los 9 años, tras la muerte de su mamá a consecuencia de un cáncer. Durante su adolescencia y juventud tuvo momentos en los que se sintió muy sola, como cuando llegó a vivir a México. Sin embargo, su vida se llenó de alegría con la noticia de que tendría un hijo.

Incluso si a veces duda de seguir llamándose a sí misma una “mamá”, Maribel sabe que haberle dado vida a Julián “fue algo que marcó mi vida y la va a marcar para siempre, hasta que yo me muera”.

Maribel Guardia cumple con lo que su hijo Julián hubiera deseado

La actriz ha encontrado distintas formas de trabajar su duelo, como pasar tiempo con su nieto José y continuar con su carrera artística. Estar en el escenario y seguir con su vida es, confesó tras una función de 'Lagunilla mi barrio' en abril de 2023, lo que Julián hubiera querido para ella.

Ante la pregunta de si fue terapéutico haber acudido a la premiación de 'Supermamás' Maribel contestó entre risas “yo creo que va a ser el último al que vengo”. Casi no va a entregas de premios, porque no le gustan, pero asistir a la premiación del Día de las Madres fue parte de su proceso de sanación.

Han sido meses duros para la cantante, quien recientemente también se vio afectada por la muerte de Verónica Toussaint. “Me impactó mucho, mi mamá murió de cáncer también. Y también porque es una niña con tanto ángel…”. Nunca conoció a Verónica en persona, pero la seguía en redes y veía sus programas. Para Maribel, sobrevivir a la pérdida es “aprender a volver a vivir, literalmente”.