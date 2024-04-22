Maribel Guardia está de luto tras muerte de “su niño hermoso” y conmueve con despedida

Video Maribel Guardia queda al borde del llanto al recibir un rosario con la imagen de Julián Figueroa

Maribel Guardia se vistió de luto a unos días del primer aniversario luctuoso de su hijo Julián Figueroa, quien murió el 9 de abril de 2023.

La cantante enfrentó la muerte de un ser querido y lo dio a conocer en redes sociales, donde se despidió con un emotivo mensaje de "su niño hermoso", como de cariño le decía a su ahijado Rodrigo.

En las palabras de despedida, Maribel Guardia detalló que el joven con discapacidad “se fue al cielo” y agradeció el honor de haber sido su madrina.

“Fue una suerte para mí conocer la luz y profundidad de tu alma. Siempre hablamos bien de las personas que mueren, pero tú mi niño hermoso fuiste un maestro, libraste mil batallas con todo en contra. Los inmensos dolores que padeciste jamás te doblaron, siempre tenías una sonrisa y un chiste en la boca”, expresó el 20 de abril.

La actriz de telenovelas también recordó el día que conoció a Rodrigo, señalando lo afortunada que fue y aprovechó su despedida para hacerle una emotiva petición.

“Cuando fui a conocerte me agradecían como si yo te hubiera hecho un favor, el favor me lo hiciste tú, con tus enseñanzas de amor, tolerancia y resiliencia. Dale un abrazo y muchos besos a mi Julián y recuérdale cuánto lo amo, ya tengo dos ángeles en el cielo”, expresó.

Maribel Guardia está de luto y así se despide de su "niño hermoso" Imagen Instagram Maribel Guardia

Hijo de Maribel Guardia murió a los 27 años

Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia, murió el 9 de abril de 2023 a los 27 años. La actriz recibió la lamentable noticia de voz de su esposo Marco Chacón, quien la llamó por teléfono, luego de una función de la obra ‘Lagunilla mi barrio’.

El primogénito de la actriz falleció tras un infarto fulminante mientras dormía en la casa que compartía en la Ciudad de México, con su mamá, esposa, hijo y padrastro.