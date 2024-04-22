Maribel Guardia

Maribel Guardia está de luto tras muerte de “su niño hermoso” y conmueve con despedida

Maribel Guardia enfrenta la muerte de otro ser querido a un año del fallecimiento de su hijo Julián Figueroa. La cantante mostró su dolor en redes sociales, donde publicó un emotivo mensaje de despedida.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Valeria Contreras N..
Video Maribel Guardia queda al borde del llanto al recibir un rosario con la imagen de Julián Figueroa

Maribel Guardia se vistió de luto a unos días del primer aniversario luctuoso de su hijo Julián Figueroa, quien murió el 9 de abril de 2023.

La cantante enfrentó la muerte de un ser querido y lo dio a conocer en redes sociales, donde se despidió con un emotivo mensaje de "su niño hermoso", como de cariño le decía a su ahijado Rodrigo.

PUBLICIDAD

En las palabras de despedida, Maribel Guardia detalló que el joven con discapacidad “se fue al cielo” y agradeció el honor de haber sido su madrina.

Más sobre Maribel Guardia

Acusan a Maribel Guardia de supuesta infidelidad con actor: ella confirma “triángulo” amoroso
0:59

Acusan a Maribel Guardia de supuesta infidelidad con actor: ella confirma “triángulo” amoroso

Univision Famosos
Maribel Guardia narra cómo fue el momento cuando vio a su hijo muerto
0:57

Maribel Guardia narra cómo fue el momento cuando vio a su hijo muerto

Univision Famosos
Maribel Guardia entre rumores de leucemia: su mamá murió así y esta es su triste historia
1:02

Maribel Guardia entre rumores de leucemia: su mamá murió así y esta es su triste historia

Univision Famosos
Reportan que Maribel Guardia habría sido diagnosticada con “leucemia” y así reacciona
1:08

Reportan que Maribel Guardia habría sido diagnosticada con “leucemia” y así reacciona

Univision Famosos
¿Maribel Guardia desmiente a Imelda Tuñón? Da su versión sobre la muerte de su hijo Julián
0:58

¿Maribel Guardia desmiente a Imelda Tuñón? Da su versión sobre la muerte de su hijo Julián

Univision Famosos
¿Maribel Guardia envía mensaje a Imelda tras decir que cuerpo de su hijo olía mal cuando lo encontró?
1:18

¿Maribel Guardia envía mensaje a Imelda tras decir que cuerpo de su hijo olía mal cuando lo encontró?

Univision Famosos
Esposo de Maribel Guardia defiende su llanto por Julián tras indirecta de Imelda Tuñón
0:53

Esposo de Maribel Guardia defiende su llanto por Julián tras indirecta de Imelda Tuñón

Univision Famosos
Serpientes, el olor y miedo: ¿Imelda Tuñón cambió versión sobre muerte de Julián Figueroa?
1:11

Serpientes, el olor y miedo: ¿Imelda Tuñón cambió versión sobre muerte de Julián Figueroa?

Univision Famosos
Filtran supuestas conversaciones de esposo de Maribel Guardia con otra mujer: “Te amo”
2 mins

Filtran supuestas conversaciones de esposo de Maribel Guardia con otra mujer: “Te amo”

Univision Famosos
“No se imagina el olor”: Imelda Tuñón habla del instante en que encontró a Julián Figueroa sin vida
1:04

“No se imagina el olor”: Imelda Tuñón habla del instante en que encontró a Julián Figueroa sin vida

Univision Famosos

“Fue una suerte para mí conocer la luz y profundidad de tu alma. Siempre hablamos bien de las personas que mueren, pero tú mi niño hermoso fuiste un maestro, libraste mil batallas con todo en contra. Los inmensos dolores que padeciste jamás te doblaron, siempre tenías una sonrisa y un chiste en la boca”, expresó el 20 de abril.

La actriz de telenovelas también recordó el día que conoció a Rodrigo, señalando lo afortunada que fue y aprovechó su despedida para hacerle una emotiva petición.

“Cuando fui a conocerte me agradecían como si yo te hubiera hecho un favor, el favor me lo hiciste tú, con tus enseñanzas de amor, tolerancia y resiliencia. Dale un abrazo y muchos besos a mi Julián y recuérdale cuánto lo amo, ya tengo dos ángeles en el cielo”, expresó.

Maribel Guardia está de luto y así se despide de su "niño hermoso"
Maribel Guardia está de luto y así se despide de su "niño hermoso"
Imagen Instagram Maribel Guardia

Hijo de Maribel Guardia murió a los 27 años

Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia, murió el 9 de abril de 2023 a los 27 años. La actriz recibió la lamentable noticia de voz de su esposo Marco Chacón, quien la llamó por teléfono, luego de una función de la obra ‘Lagunilla mi barrio’.

El primogénito de la actriz falleció tras un infarto fulminante mientras dormía en la casa que compartía en la Ciudad de México, con su mamá, esposa, hijo y padrastro.


Relacionados:
Maribel GuardiaFamososLatin American Music AwardsCelebridadesEscándalo de Celebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD