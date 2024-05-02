Video Los sueños que Julián Figueroa no pudo cumplir: Maribel Guardia ya realizó algunos

Maribel Guardia conmovió con su publicación en redes sociales este 2 de mayo y es que la actriz c elebró el que habría sido el cumpleaños número 29 de su hijo Julián Figueroa, quien murió hace un año.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz dedicó emotivas palabras a su primogénito, de quien compartió fotos y videos inéditos, afirmando que el día que nació, fue “el más importante de su vida.

PUBLICIDAD

“ Julián feliz cumpleaños hijo de mi corazón. Hoy celebro hasta el cielo el día en que tú naciste, el más importante de mi vida, te cargaba junto a mi pecho al tiempo que agradecía a Dios por hacerme plena y feliz de una forma que nunca podría haber imaginado”, escribió.

Maribel Guardia aparece con su hijo en el que habría sido su cumpleaños número 29 Imagen Instagram Maribel Guardia

¿Qué “coincidencia” vivieron Maribel Guardia y Julián Figueroa?

En el mismo posteo, la actriz hizo énfasis en que hace siete años, el mismo día, Julián Figueroa se convirtió en papá de José Julián.

Maribel Guardia afirmó que muchos decían que era una “coincidencia” que padre e hijo tuvieran la misma fecha de nacimiento, pero que ahora entiende que fue un regalo de Dios.

Junto a sus palabras, la cantante publicó algunas fotos del día en que su hijo se convirtió en papá y cargó por primera vez a su hijo recién nacido.

“Justamente hoy, hace 7 años tú experimentaste la misma felicidad, cuando José Julián arribó a este mundo exactamente el mismo día que tú. No fue intencional, estaba programado para una semana después, pero se empecinó en venir a este mundo el mismo día que tú ¿Coincidencia? José Julián, mi nieto, se convirtió ese mismo día en el amor de tu vida, como tú en el mío. Dios en su infinita sabiduría nos dejó en los ojitos de tu hijo un rayo de esperanza para no desfallecer de tristeza”.

Maribel Guardia recordó que su hijo y su nieto comparten la misma fecha de cumpleaños Imagen Instagram Maribel Guardia



Maribel Guardia terminó su mensaje de felicitación reiterando el infinito amor que siente y sentirá por su hijo.

“Mi amor por ti vuela hasta el cielo con el mensaje de: Feliz cumpleaños hijo de mi alma. TE ADORO”, mencionó la actriz, quien recibió el apoyo de famosas y grandes amigas como Victoria Ruffo, Violeta Isfel y Consuelo Duval.

PUBLICIDAD

¿Qué ocasionó la muerte de Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia?

Julián Figueroa perdió la vida el 9 de abril de 2023, víctima de un infarto fulminante mientras dormía en la casa que compartía con su mamá, su esposa, su hijo y su padrastro.

El joven cantante tenía 27 años cuando murió; su cuerpo fue encontrado horas después por su esposa Imelda Garza-Tuñón, quien al percatarse de la situación pidió ayuda a Marco Chacón, padrastro del joven, y a servicios de emergencia.