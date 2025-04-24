Famosa cantante sufre hemorragia interna debido a embarazo ectópico: este es su estado de salud

Video Antonia, de ‘Los Chicaneros’, pierde a su bebé y se despide de él con conmovedoras imágenes

La famosa cantante argentina María Becerra sufrió una hemorragia interna debido a un embarazo ectópico, por lo que tuvo que ingresar a cirugía.

Este 24 de abril, por medio de un comunicado difundido en las historias de Instagram de la artista, se informó del “momento muy delicado que ha sucedido en las últimas horas”.

PUBLICIDAD

“‘Mari’ volvió a atravesar un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida”, explicaron.

Se reveló que “gracias a la rápida intervención” de J Rei, su pareja, del equipo médico y el entorno que los acompaña, “se logró actuar a tiempo”.

“‘Mari’ salió sana y salva de la operación, con todo lo que eso implica. Luego de pasar por terapia intensiva, hoy se encuentra estable, en recuperación y en reposo”, indicaron.

En el escrito se pormenorizó que “este es un proceso de sanación profundo”, que requiere tiempo, cuidados “y mucho amor”.

“En este momento, su bienestar físico y emocional es la única prioridad. Sabemos que, junto a ‘Juli’, recorrerán este camino a su propio ritmo, con la fuerza y el amor que los une”, expresaron.

Ante lo sucedido, se dio a conocer que tanto las actividades profesionales como públicas de ambos “quedarán suspendidas hasta nuevo aviso”.

María Becerra tuvo que ser intervenida debido a un embarazo ectópico que le causó una hemorragia interna. Imagen María Becerra/Instagram

María Becerra sería dada de alta “en unos días”

Al respecto, ‘Juancito’ Becerra, hermano de María Becerra, brindó un poco más de información acerca del estado de la cantautora.

“Está mejorando, quizá pase a una sala común y en unos días le den el alta”, escribió en su perfil de la red social.

‘Juancito’ Becerra, hermano de María Becerra, informó sobre el estado de la cantante. Imagen ‘Juancito’ Becerra/Instagram

El otro embarazo ectópico de María Becerra

En septiembre de 2024, María Becerra contó a la presentadora Susana Giménez que había tenido un embarazo ectópico.

“Fue bastante duro, es un duelo, uno se prepara mentalmente para otra cosa. Sí, fue medianamente rápido, como a la semana de que me enteré”, contó.

PUBLICIDAD

“La verdad, desde el primer momento, sentí muchos dolores, sí, la pasé muy mal, yo sentía y decía, para mí esto no está normal, no es un embarazo normal, tenía miedito”, agregó.

Recordó que, “un día”, mientras ensayaba para un ‘show’ comenzó a “tener dolores muy fuertes”. Tras cumplir con una entrevista, “tenía la panza tan inflamada” que “no podía más”.

Luego de trasladarse al hospital, donde le hicieron un estudio, los especialistas detectaron que tenía “una hemorragia interna”: “Nunca sentí tanto dolor en mi vida, la pasé muy mal”.

La gestación fue finalizada con una operación “laparoscópica” de la cual ella se recuperó “bien”, hecho por el que agradeció a Dios.

“Obvio, yo sueño con ser madre y él con ser padre, él es el amor de mi vida, siempre lo digo, no me interesa otra persona”, admitió entonces.