Famosa cantante anuncia la pérdida de su bebé por grave complicación: "Fue muy duro"

María Becerra dio a conocer que sufrió la pérdida de su embarazo, que todavía no había anunciado), por medio de una publicación que compartió en Instagram este jueves 5 de septiembre.

La cantante reveló que fue hospitalizada de emergencia tras presentar “fuertes dolores abdominales” a consecuencia del embarazo ectópico que presentaba.

“¡Hola a todos! Queremos tomarnos un momento para contarles algo importante y personal. Ayer tuve que realizarme una intervención debido a que estaba cursando un embarazo ectópico. Afortunadamente, todo salió muy bien y ya estamos con Juli en casa, recuperándome rodeada de mucho amor”, explicó junto a una fotografía en la que también aparece su novio, J Rei.

María Becerra confesó que fue un momento inesperado y abrumador, ya que tanto ella como su pareja anhelaban convertirse en padres.

“Fue un momento inesperado, sentí dolores muy fuertes en el abdomen luego de terminar el ensayo de ayer y fuimos a la guardia donde los dos nos enteramos de que el embarazo era ectópico y con hemorragia”, contó.

“Fue muy duro emocionalmente todo lo que vivimos ya que nosotros ansiábamos ser padres y tener un bebé (lo cual sigue estando en nuestros planes a futuro ya que nos sobra amor y toda una vida por delante). Afortunadamente el equipo médico increíble y el apoyo de nuestra familia y amigos más cercanos nos ayudó a sentirnos fuertes y en buenas manos”, agregó.

La intérprete argentina señaló que, para evitar la circulación de rumores falsos, tanto ella como su pareja habían decidido hacer pública su pérdida. Asimismo, hizo énfasis en que “poco a poco” irá regresando a su rutina.

“Sé que algunos pueden haberse enterado y preocupado, por eso mismo les contamos, no queremos que anden circulando noticias falsas en este momento tan delicado. Quiero que sepan que estoy bien y que como me recomendaron los médicos, estaré volviendo poco a poco a mi rutina y al trabajo. Gracias por sus mensajes de apoyo, de verdad significan mucho para nosotros. Les mandamos un abrazo grande. Atte: Mari y Juli”.

María Becerra y J Rei han estado juntos por más de dos años. El 30 de agosto, los famosos celebraron su aniversario con mensajes románticos en redes.

¿Qué es un embarazo ectópico?