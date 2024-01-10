Margarita Rosa de Francisco habla de la enfermedad degenerativa que padece y sus consecuencias

Video “Me ponía botox en todas partes”: Margarita Rosa de Francisco habla de lo que hizo para mantenerse joven

A lo largo de casi 40 años de trayectoria artística, Margarita Rosa de Francisco ha dejado claro su gusto por el ejercicio, no solo mostrando su trabajada figura, sino también al compartir en redes sociales sus rutinas de pilates, disciplina que practica desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, su atlética figura no solo se debe a su pasión por el deporte, sino a una condición que padece desde los 16 años, la cual la ha llevado en dos ocasiones al quirófano que le han dejado una enorme cicatriz que la hace sentir "orgullosa".

¿Qué enfermedad tiene Margarita Rosa de Francisco?

La actriz colombiana, reconocida mundialmente por su protagónico en la exitosa telenovela 'Café con Aroma de Mujer', compartió que padece esclerosis degenerativa desde los 16 años, por lo cual durante su adolescencia tuvo una delicada cirugía en la columna vertebral.

"Primero tuvieron que atornillarme la columna, entonces yo no tengo movilidad en mi columna, estoy como si me hubiera tragado un palo de escoba, eso me hace sentir como presa en mi propio cuerpo, ha sido como un camino para aprender a aceptar esa inmovilidad en mi cuerpo", contó en entrevista con el programa 'Ventaneando' transmitida este 10 de enero.

"Yo tenía 16 años en esa época, estuve como Frida Kahlo casi un año con un yeso que me cubrió toda esta parte del torso (…) Cuando me lo quitaron había perdido nueve meses de entrenamiento, entonces empecé otra vez como a construir mi cuerpo y desde ahí como que nunca paré", confesó.

Margarita Rosa de Francisco. Imagen Margarita Rosa de Francisco/Instagram

Margarita Rosa de Francisco está a favor de las cirugías estéticas

La colombiana también señaló que ha recurrido a la medicina estética para hacerse algunos 'arreglitos'. Sin embargo, a sus 57 años los estragos de los años es algo que ya no le importa. Además, confesó que le sorprende ver como en redes sociales este tipo de prácticas se han vuelto más comunes.

"A mí me impresiona por lo que veo en TikTok, ver a las mujeres interviniendo tanto sus caras, sus cuerpos para aparecer, en el caso de las mujeres de mi edad, pues más jóvenes. Yo no puedo juzgar a las mujeres que hacen esto porque yo también lo he hecho, a cada mujer le va llegando su momento de desprenderse, de decir 'que venga lo que venga, no me importa'", compartió en la entrevista.

Incluso, confesó que la madurez que ahora tiene la ha llevado a sentir "compasión" por la Margarita Rosa de Francisco que fue en su juventud, pues ahora ve la vida desde otra perspectiva.

"Ahora siento una gran compasión por aquella que era yo, antes tan ansiosa, tan preocupada por los resultados también de su trabajo. Ser una mujer hoy de 57 años tranquila con mis inseguridades y con mis confusiones, ya siento que no tengo más ambiciones con respecto a nada", sentenció.