Actor de Mi Corazón es Tuyo reaparece tras contraer peligrosa bacteria y despertar del coma
El actor Manuel Masalva rompió el silencio luego de meses hospitalizado en Dubái tras haber contraído una peligrosa bacteria que derivo en un coma inducido.
Manuel Masalva reapareció luego de meses hospitalizado en Dubái. El actor de Mi Corazón es Tuyo contrajo una peligrosa bacteria durante sus vacaciones en los Emiratos Árabes que puso en riesgo su vida.
Este lunes 7 de julio, el intérprete de 44 años se pronunció en Instagram con la intención de dar una actualización sobre su salud, pero también para agradecer las muestras de cariño.
“Estoy sanando. Quiero agradecer profundamente el apoyo que me dieron y me siguen dando, en todos los sentidos, a cada unx de ustedes”, escribió.
“Creo más que nunca que la unión hace la fuerza. Esto apenas comenzó, aún falta mucho, pero me siento bendecido, fuerte, renacido y acompañado. Dios nos ha dado una nueva oportunidad de vida, Dios me ha dado una nueva vida”, continuó.
Sin dar muchos detalles, Manuel Masalva se refirió al tiempo en que pasó hospitalizado, definiendo aquel momento como una nueva oportunidad de vida.
“ 105 días, hoy, pero estoy despierto y llueve la luz desde entonces. 81 hasta tomar aire del exterior, de la entrada y salida de miles de personas en este grandioso hospital, qué lugar, he vuelto a nacer, aquí, en otra cultura que nos ha sobrepasado en el amor y la espiritualidad”, dijo.
“No sé si realmente entiendo todo esto o sólo una parte, ha sido eterno y falta aún, solamente doy las gracias más fuertes que haya dado, a Dios, a mi familia, doctores y a todas esas personas que me han apoyado en todo desde el comienzo de este proceso. Les debo la vida, sin ustedes y la mano de Dios esto no fuese real”, concluyó.
¿Qué le pasó al actor de 'Narcos'?
Desde principios de abril, Carolina Miranda, exnovia de Manuel Masalva, reportó su hospitalización de emergencia. Incluso, compartió un enlace de GoFoundMe para apoyar económicamente al actor.
En la publicación se detalló que el actor de 'Narcos' y Mi Corazón es Tuyo había sido atacado por "una bacteria desconocida" y que él se encontraba en una "condición de gravedad".
El 4 de abril, el actor Mario Morán informó en Instagram que su amigo estaba bajo un tratamiento de antibióticos y, aunque ya se había identificado a la bacteria, su estado seguía siendo crítico por lo que sería inducido a coma.
En mayo, su amiga Nova Coronel dio a conocer que el actor finalmente había despertado del coma y se encontraba recuperándose. También reportó que, aunque neurológicamente estaba “bien”, Manuel presentaba problemas para mover brazos y piernas.