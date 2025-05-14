Actor de Mi Corazón Es Tuyo “no puede mover ni brazos ni piernas” tras salir del coma
Manuel Masalva permanece internado en Dubái tras haber contraído una bacteria. Aunque “va progresando muchísimo”, de acuerdo con Martha Figueroa, tiene problemas de movilidad.
Manuel Masalva, actor reconocido por proyectos como Mi Corazón Es Tuyo y ‘Narcos: México’, tendría problemas de movilidad tras salir del coma al que fue inducido luego de contraer una “bacteria muy agresiva” durante su viaje a Filipinas.
Fue su amiga, la actriz Nova Coronel, quien destapó hace un par de días que él “ya está consciente y está despertando”.
Por su parte, su mánager, Jaime Jaramillo, aseguró a El País que el artista de 43 años “va progresando muchísimo”.
Manuel Masalva “no puede mover ni brazos ni piernas”
Ahondando acerca del estado de salud de Manuel Masalva, la periodista Martha Figueroa compartió durante una transmisión en su canal de YouTube este 13 de mayo:
“Me pasó información su tía y entonces me dice que despertó hace dos semanas. […] neurológicamente está bien, bueno, en cuestión de, no perdió el habla, no perdió la vista”.
La comunicadora puntualizó que “parece ser” que el intérprete “tiene todas las conexiones cerebrales bien”; sin embargo, enfrentaría un problema.
“Lo que está pasando ahorita es que no puede mover ni los brazos ni las piernas”, reveló la presentadora al respecto.
“Entonces, que es un proceso que va a tomar su tiempo y que están ahí los doctores viendo qué hacer y que está ya con terapias y todo”, agregó.
Ella detalló que Masalva sigue necesitando apoyo económico pues está internado en un hospital público de Dubái, “pero él como es extranjero tiene que pagar una cuota” que “no es poquita cosa”.
Por esa misma situación, sus amigos continúan realizando eventos para recaudar fondos que puedan servir para cubrir los gastos.
¿Cuándo regresará Manuel Masalva a México?
En su declaración al diario español, el representante de Manuel Masalva confirmó que la condición de este sigue siendo delicada.
“Todavía es un proceso tardado, no hay fecha para que regrese a México”, sentenció Jaime Jaramillo para concluir.