Mamá de Geraldine Bazán dice si le gustaría tener a Lupillo Rivera como yerno

“¡Ay, no, no, no! La verdad, yo creo que fue una broma de este muchacho, de este joven muy pícaro, pero no creo que vaya por ahí, ni se conocen. Pero bueno, yo creo que él lanzó unos piropos muy lindos para ella. ¡Qué bueno! Muchas gracias... pero cada quien en su lugar”, declaró este jueves en el programa ‘La mesa caliente’.