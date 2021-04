Alguien pagó 5,000 dólares para 'asustar' al conductor Efraín Ruales: a 3 meses de su asesinato así va el caso

"Tres días antes de que ocurriera el hecho fuimos a las calles Juan Tanca Marengo a darle seguimiento al periodista. Andaba con 'Casquete'. Donde vimos el día propicio que ocurría el hecho, donde vimos que no hubo gente. Solo íbamos yo y 'Casquete'. Yo disparé. La misión era asustarlo, pintar el carro, no atentar contra la humanidad", declaró alias Alvarito.

A finales de marzo pasado, el líder de 'Los Lagartos' fue vinculado al caso Ruales. La investigación del caso recoge las declaraciones de Carlos Mantilla Cevallos, alias 'Choclo', quien marcó su distancia de los hechos: "Este tema recién me enteré hace poco. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Esta gente no la conozco y jamás en el mundo he hablado con ellos", se puede leer en la hoja y media de texto que recoge su versión.