Pedro Infante

Muere expareja de Pedro Infante: fue una famosa actriz con quien tuvo 3 hijos

Este viernes, Lupita Infante, hija de Pedro Infante y Lupita Torrentera, anunció en redes sociales el fallecimiento de su madre a los 93 años. Lupita Torrentera fue actriz, bailarina, y el "gran amor" de Pedro Infante.

Video Muere actor dos meses después de perder a su hijo adolescente: “No pudo con el dolor”

Lupita Infante, hija de Pedro Infante y Lupita Torrentera, anunció en redes sociales el fallecimiento de su madre a los 93 años.

“Te amamos tus hijos, mamá, y toda tu familia”, escribió este 25 de abril en su Instagram, donde compartió una imagen con el pésame de las familias Infante y Michel.

Lupita Infante Torrentera describió a su fallecida madre, Lupita Torrentera, como “actriz, bailarina, y gran amor del ídolo Pedro Infante”.

La actriz fue madre de tres hijos junto con Pedro Infante: Graciela, Pedro Infante Jr. y Guadalupe.

¿Quién fue Lupita Torrentera, el último amor de Pedro Infante?

Lupita Torrentera fue actriz y bailarina durante la llamada Época de Oro del cine mexicano. Participó en películas como ‘Historia de un gran amor’ o ‘La vida inútil de Pito Pérez’.

El romance entre Lupita e Infante no estuvo libre de polémicas, pues comenzó cuando ella tenía tan solo 14 años y él 28, de acuerdo con el capítulo de Pedro Infante en el programa 'La Historia detrás del Mito'.

Además, al momento de iniciar su relación, Pedro Infante aún estaba casado con María Luisa León. Al inicio de su relación con el actor, Lupita desconocía el matrimonio de Infante, según la emisión.

Juntos tuvieron tres hijos: Graciela, Pedro Infante Jr. y Guadalupe, aunque la primera falleció cuando era una bebé.

En 1951, Torrentera descubrió que Pedro también tenía una relación con otra actriz, Irma Dorantes.

Como contó Lupita en ‘La historia detrás del mito’: “Fui y lo saqué del departamento de ella, le pegué al coche de ella dos-tres veces, le dije, 'Dígale a Pedro que baje o lo bajo'; bajó Pedro y me dijo que eso no se hacía”. Fue así como Lupita puso fin a su relación con el ídolo.

Tras la muerte de Pedro Infante en un accidente de avión en 1957, Lupita Torrentera se casó con el locutor León Michel. Juntos tuvieron tres hijos: Lucero, León y Eva.

