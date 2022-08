La actriz Anabel Gutiérrez era muy hermosa de joven y estas fotos lo comprueban

El 21 de agosto de 2022, el mundo del entretenimiento se vistió de luto debido al deceso de la intérprete mexicana Anabel Gutiérrez a los 89 años; así lo informó su sobrino, el periodista José Luis Arévalo, a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

“6 horas después de despedirnos y haber recibido su bendición, falleció la noche de este domingo mi adorada tía Anabel Gutiérrez. QEPD… siempre te recordaré”, se lee en el posteo.



Tras conocer la lamentable noticia, usuarios de Internet recordaron algunos de los papeles más importantes que la estrella interpretó a lo largo de su carrera.

Así fue la trayectoria de Anabel Gutiérrez: provocó suspiros de joven

A partir de los 16 años, Anabel incursionó en la industria artística y formó parte de una gran cantidad de proyectos como ‘Deseada’, ‘Las tres Elenas’, ‘Muchachas de uniforme’ y la aclamada película ‘Escuela de vagabundos’, donde compartió créditos con reconocidas celebridades como Pedro Infante, Miroslava Stern, Liliana Durán y Óscar Pulido.

En una entrevista en el canal de YouTube ‘24 por segundo’, el 16 de noviembre de 2019, Gutiérrez habló sobre la importancia de su personaje en el filme que vio la luz en 1955.

“Fue un peliculón, la verdad. A mí me encanta verla. Pero fíjate qué chistoso, de todas las películas que yo hice es de la única que la gente se acuerda; siempre me dicen: ‘Yo la reconozco por ‘Escuela de vagabundos’’. Es que fue de verdad un peliculón. (...) Fue una película que me dejó mucha huella”, comentó Anabel.

En la charla, la también comediante reveló qué la llevó a interesarse por la industria del entretenimiento desde muy pequeña.

“Siempre (quise ser artista). Mira, te voy a explicar algo: yo escogí ser actriz porque vengo de una familia de teatro, yo me crié y viví en el teatro. Mi papá era actor, mi mamá era bailarina, tenía un abuelo que era actor cómico. (...) Yo me crié en el teatro”, puntualizó.

Anabel Gutiérrez también actuó en la televisión

Además de su amplia lista de éxitos en el séptimo arte, la intérprete apareció en programas para la pantalla chica como ‘Alguna vez tendremos alas’, ‘Carita de ángel’ y ‘Chespirito’, la producción de comedia en la que se transformó en el divertido personaje de Doña Espotaverderona, la mamá de la Chimoltrufia (interpretada por Florinda Meza).







No obstante, esa no fue la primera vez que la celebridad trabajó de la mano de Roberto Gómez Bolaños, a quien conoció durante la película ‘Angelitos del trapecio’ (1959). En la plática anteriormente citada, Anabel habló de su experiencia junto al actor.

“No tienes idea de lo que era Roberto. Roberto era un pan, era un hombre maravilloso, yo lo quise muchísimo como compañero de trabajo. Amable, lindo, atento, se trabajaba con él muy a gusto, conmigo fue una lindísima persona”.

La actriz Amairani Romero compartió fotos de su mamá, Anabel Gutiérrez

Con frecuencia, Amairani presume algunas fotografías de sus mejores momentos en familia y sus fans no dudan en dejar cariñosos comentarios.

Por ejemplo, el 13 de junio de 2021, posteó una serie de instantáneas en las que aparece Anabel con una gran sonrisa.

“Qué señora maravillosa”, “Qué hermoso ver a la señora Anabel”, “Mi admiración y respeto para ella”, “Gran actriz”, “Bella sonrisa” y “Gran actriz de la época de oro”, son sólo algunos de los mensajes que se leen al pie de la publicación.



Previamente, el 18 de mayo de 2021, Romero conmovió Instagram con bellos retratos en los que posa junto a su mami.

“Un abrazo”, “Siempre tan hermosa”, “Hermosas mujeres”, “Todo un ícono”, “Divinas”, “Qué belleza”, “Mi amor platónico” y “La amo”, escribieron los admiradores de las intérpretes.