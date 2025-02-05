Issabela Camil pone en aprietos a exitoso proyecto de Luis Miguel, su ex

Video Diego Boneta no puede creer polémica demanda de Isabela Camil contra su serie de ‘Luismi’ y reacciona

La actriz Issabela Camil puso en aprietos a ‘Luis Miguel: La Serie’, exitoso proyecto que su ex, Luis Miguel, lanzó a través de Netflix en 2018.

Este 5 de febrero, medios como El Universal y El País, reportaron que desde el 24 de enero, la Fiscalía General de la República solicitó a la plataforma de streaming que retirara del proyecto las escenas de contenido sexual que involucran a Issabela Camil, dando un plazo de 5 días para acatar la orden.

Aunque ya han pasado más de 10 días desde el alegato de un juez de control federal, hasta el momento, el servicio de streaming no ha dado ninguna respuesta. Incluso, el contenido de la serie tampoco ha sido modificado.

De acuerdo con el diario El Universal, Issabela Camil no estaría interesada en hacer declaraciones sobre el proceso legal que sigue en contra de Netflix "por recomendación de sus abogados".

¿Por qué Issabella Camil pide no se le involucre en la serie de Luis Miguel?

En octubre de 2023, la actriz de 56 años interpuso una demanda por el uso de su imagen en la serie de Luis Miguel.

La denuncia de la esposa de Sergio Mayer se basa en las reformas del Código Penal Federal, derivadas de la Ley Olimpia, en la que la ley mexicana señala que incurre en un delito quien divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, video o audios de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.

En 2020, Erika Ellice Sotres Starr, mejor conocida como Issabela Camil, declaró a ‘Ventaneando’ que gente de la producción de ‘Luis Miguel: La Serie’ se acercó a ella para obtener detalles del romance que sostuvo con Luis Miguel. Sin embargo, aseguró que nunca dio detalles ni mucho menos autorizó el uso de su imagen, que correspondería al personaje de ‘Erika’, interpretado en la serie por la actriz Camila Sodi.