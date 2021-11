El día que Carmen Salinas caminó del brazo de Luis Miguel: así fue su encuentro

Desde el 11 de noviembre de 2021, la salud de Carmen Salinas se mantiene en estado crítico. Con 82 años de edad, 'La Madre del Espectáculo' fue hospitalizada de emergencia por una hemorragia cerebral, según se ha anunciado en los últimos reportes.

Su estado de salud grave ha provocado que muchos famosos le dediquen oraciones y mensajes que desean su pronta recuperación. Asimismo, varios recuerdos significativos de su carrera han salido a la luz nuevamente.

Cargando Video... Carmen Salinas rompió las pistas de baile desde 1970 con estos inigualables pasos

En el baúl de los recuerdos de la larga trayectora de Carmen Salinas se encuentra la vez que estuvo acompañada por nada menos que Luis Miguel en un evento de 1988.

Luis Miguel acompañó a Carmen Salinas en un importante evento político



A finales de 1988, Luis Miguel disfrutaba del éxito de ‘Hombre busca una mujer’, álbum que presentó varios de sus más grandes hits como ‘La incondicional’ y ‘Culpable o no’.

Sin embargo, no todas sus presentaciones públicas estaban ligadas con su música. El 1 diciembre de 1988, un par de días después del debut de ‘Hombre busca una mujer’, El Sol tuvo la oportunidad de ser invitado en la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari como Presidente de México, evento en donde estuvo cerca de Carmen Salinas.



En una entrevista para los medios, Carmen y Luis Miguel fueron captados juntos a la salida de este evento. Ambos compartieron sus opiniones sobre el nuevo sexenio de Gortari, quien gobernó de 1988 a 1994.

Por un lado, Carmen mostró una posición optimista: “el licenciado Carlos Salinas de Gortari, creo que nos va a ayudar bastante”, expresó.

Luis Miguel comentó que se trataba de “un día muy importante para todos los mexicanos” y advirtió que esta “nueva etapa”, tanto el presidente como todos los mexicanos “debemos de esforzarnos por mejorar este país”.



En una entrevista con Dulce Gypsy, Carmen Salinas explicó que en realidad ella asistió sola al evento debido a que sólo le dieron un boleto. No obstante, a la salida, se encontró con Luis Miguel, quien muy atento se ofreció a llevarla a su casa.

“Ahí nos encontramos Luis Miguel y yo… Me dice Luis Miguel: ‘¿Quién va a venir por ti, Carmen?’ Le dije, ‘Nadie Luis Miguel, ¿Me echas un aventón?’. [Me contestó] ‘Por supuesto, vente, vámonos’. Y venía Emmanuel y él, y me vinieron a dejar aquí a la casa”.

Carmen Salinas conocía a Luis Miguel desde chiquito



Esta gran de cariño y apoyo de Luis Miguel, que en ese entonces tenía 18 años, no fue un acto aislado. En realidad, Carmen y Luismi se conocían desde mucho antes.

En una entrevista que Carmen ofreció a los medios de comunicación en agosto de 2019, la actriz explicó que cuando Luis Miguel era chiquito, ella y su sobrino Gustavo Briones, quien recientemente ha sido portavoz de los reportes médicos de su tía, iban a desayunar a su departamento.

“Cuando íbamos a gorrearles el desayuno, Gustavo y yo, en Artículo 123, en el edificio 88 y tanto, en el departamento 2, ahí vivía Luis Miguel de chiquillo. Ahí nos íbamos a desayunar con los papás, con Marcela y luego ella desayunaba en mi departamento”

Carmen también admitió que junto a la familia de Luis Miguel, iban a la XEW, ahora W Radio, a buscar trabajo. “Andaban buscando trabajo, ahí en la W. Nos íbamos todos a ver si nos caía huesito”, expresó.