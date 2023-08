Luis Ángel ‘El Flaco’ dice que habría preferido que lo "enterraran" a él y no a su hija

"Todos hemos sido jóvenes y pensé que la vida no se iba a acabar, pero la vida me dio más oportunidades, no es así con todos y mi hija no tuvo otra oportunidad, porque no se quedó en solo un susto. Mi hija se fue y dejó un vacío que no sé cuánto tiempo tenga que pasar para medio entender lo qué está pasando", confesó.