Lucerito Mijares revela cómo se lleva con las parejas de sus famosos padres

“Él es un hombre muy inteligente y me apoya mucho en todo lo que hago. Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme. Nos amamos sin compromiso, no tenemos hijos en común y no estamos casados, pero estamos juntos porque queremos; lo que nos hace permanecer juntos es el amor y el cariño que nos tenemos y ahora estamos más unidos que nunca", señaló Lucero en agosto de 2021 a TVNotas.