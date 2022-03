Los hijos de Gaby Rivero y Leonardo Daniel ya viven juntos, pero la actriz se rehúsa a ser abuela

“¡Ay no, no me gustaría! Apenas están aprendiendo a vivir, a cuidarse cada uno por su parte, no creo que estén listos para ser papás, para nada, ni Gala, que ya tiene 28, creo que esté lista para hacerme abuela. Me va a fascinar cuando suceda, pero cuando estén listas”, señaló la actriz de ‘Vencer el pasado’.