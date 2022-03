Los outfits de embarazo de Rihanna tienen un significado oculto: explicó por qué los usa

Rihanna está en la recta final de su embarazo, el cual se convirtió rápidamente en una de sus facetas más fashionistas.

La cantante se muestra segura y con una gran la actitud con magníficos y reveladores outfits, así como con maquillaje de impacto. No obstante, tras bambalinas, la cantante explicó cómo la moda y el maquillaje le han ayudado en su embarazo.

Los outfits de embarazo de Rihanna tienen un significado oculto



Rihanna está en el tercer trimestre de su embarazo, lo cual ya le permite tener una perspectiva más completa de los cambios en el cuerpo, en el ánimo y más complejidades que van de la mano de el periodo de gestación.

La cantante de ‘Diamonds’ reveló para la revista ‘Elle’ que en ocasiones se encuentra en un estado de ánimo en donde ni siquiera tiene ganas de cambiarse. Asimismo, hace unas semanas confesó para ‘People’ que hay veces en donde quisiera quedarse todo el día acostada en el sillón.

No obstante, RiRi encontró en el maquillaje y en la ropa una motivación perfecta para sentirse mejor y rockear su embarazo de la mejor manera.

“El maquillaje te ayuda a sentirte como una persona real”, comentó para ‘Elle’.



La creadora de Fenty Beauty es una experta en maquillaje y contouring, lo cual le ha ayudado a continuar luciendo como toda una estrella de la alfombra roja, aún cuando su cuerpo ha cambiado.

"La cara se pone un poco redonda y gordita. La nariz comienza a expandirse. Todo es un reto, desde vestirte y cómo te vas a maquillar. Pero me gustan los retos. Me gustan las cosas que me obligan a ser creativa y crear de nuevas maneras. Y con la belleza, hay mucho que puedes hacer".

Además del maquillaje, Rihanna encontró en la moda una increíble motivación para que los retos del embarazo no la recluyeran a su sofá.

"Te pones algo de ropa y es como, cuando te ves bien, te sientes bien… Realmente puede levantarte del sofá y hacerte sentir como una ‘bad bitch’".



En realidad, no es sorpresa que la creadora de Fenty Beauty y Savage X Fenty, haya encontrado en el maquillaje y la ropa un impulso para enfrentar los momentos de su embarazo en donde se siente desmotivada, después de todo estos dos factores son parte de su legado como empresaria.

Más allá del maquillaje y la moda, Rihanna también encuentra su motivación día con día en el simple hecho de estar embarazada y saber que dentro de ella se está creando vida, según reveló para 'Refinery29'.

“Una sabe que todos estos cambios por los que está pasando tu cuerpo se deben a que estás creando a una persona ¡una vida!... Dios no se equivoca, todo es por una razón. Lo estoy disfrutando y lo estoy apreciando. Todo. Es emocionante, es un viaje genial".

La cantante de Barbados está a pocos meses de dar a luz, por lo que aún nos podrá cautivar con la forma tan increíble en la que ha abrazado su embarazo.