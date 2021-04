Lorenzo Méndez agradece las oraciones por su mamá Paula y cuenta qué pasó en la cirugía

El exmarido de Chiquis Rivera no ofreció mayor información sobre las causas que llevarían a su madre al quirófano, en Texas; sin embargo, esta intervención anticipaba no ser de gravedad ya que este fin de semana el cantante tiene compromisos profesionales que cumplir en Coachella y Anaheim, California, en donde se presentará el sábado y el domingo, según publicó en su cuenta de Twitter.



El ex vocalista de La Original Banda El Limón celebró lo productivos que han sido sus últimos días y quiso compartir con sus fans el consejo que lo ha ayudado a aprovechar mejor su tiempo: "Lo que me ha ayudado es escribir todas las cosas que tengo que hacer el día y poco a poco quitarlas de la lista. La verdad me ha ayudado bastante".