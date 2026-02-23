Livia Brito Livia Brito acude a audiencia en caso legal por presunta falsedad de declaraciones: esto pasó La actriz acudió a su cita ante el juez como parte del proceso judicial que aún sostiene con el fotógrafo Ernesto Zepeda, quien en 2020 la demandó acusándola de haberlo agredido.



Video Livia Brito en nuevo escándalo por otra supuesta agresión a reportero: así se defiende la actriz

Livia Brito acudió, este lunes 23 de enero, a una audiencia como parte del proceso legal en su contra por el presunto delito de falsedad de declaraciones, reporta N+.

Dicha acusación se deriva de la demanda que el fotógrafo Ernesto Zepeda interpuso en contra de la actriz y su expareja, Mariano Martínez, por supuestamente haberlo agredido en julio de 2020, luego de que él los retratara sin su consentimiento mientras estaban en una playa en Cancún.

A inicios de febrero, el reportero Carlos Jiménez informó en X (antes Twitter) que la cubana había sido vinculada a proceso pues “un magistrado ordenó procesarla por el delito de falsedad de declaraciones”.

Livia Brito rompe el silencio

La tarde de este 23 de febrero, a su llegada a los juzgados penales del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, para comparecer ante el juez, Livia Brito habló ante la prensa.

“Mi familia siempre está, de hecho, viene mi mamá, viene mi papá”, dijo en declaraciones presentadas por Televisa Espectáculos.

“Ha sido muy desgastante, ha sido un proceso también para ellos bastante difícil, pero siempre han estado al lado mío, y se los agradezco infinitamente”, afirmó.

La protagonista de La Desalmada igualmente aprovechó para manifestar la gratitud hacia su público: “Siempre me apoya”.

La modelo fue cuestionada por “el otro proceso en donde se condenó a pagar” y si “ya se hizo el pago” o “qué falta”, a lo que ella respondió: “Falta que me llegue la notificación y estamos esperando”.

“El otro proceso” sería refiriéndose a que en 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó una sentencia civil que obligaba a Brito y a Mariano Martínez a pagar una indemnización por daño moral a Ernesto Zepeda.

Livia Brito busca protección a su intimidad

En abril de 2025, Livia Brito se informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había atraído el juicio de amparo que promovió para “proteger” su “derecho a la privacidad y a la propia imagen”, en cuanto a la querella que mantiene con Ernesto Zepeda.

“Aunque soy una figura pública, eso no significa que se me pueda fotografiar en cualquier circunstancia”, sentenció en un escrito de su red social.