Muere Lino Nava, guitarrista de La Lupita, tras lucha contra el cáncer cerebral

El mundo del rock mexicano está de luto por la triste partida de Lino Nava, el guitarrista y fundador del grupo La Lupita.

El talentoso músico falleció el 7 de mayo a la edad de 55 años, después de una valiente lucha contra el cáncer cerebral. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó esta dolorosa noticia a través de las redes sociales.

“La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamenta el fallecimiento del músico, compositor y productor mexicano Lino Nava a los 55 años. Desde sus primeros años profesionales con su primera banda Raxas en 1988, hasta la formación de La Lupita tres años más tarde, Nava demostró sus dotes en la guitarra con riffs memorables en discos como "Pa' servir a usted" (1992), "Qué bonito es casi todo" (1994), "Tres- D" (1996), "Caramelo Macizo" (1998) y "Lupitología" (2004). Extendemos nuestras condolencias a sus compañeros de profesión, amigos y familiares. Descanse en paz”, publicó en X.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamenta el fallecimiento del músico, compositor y productor mexicano Lino Nava a los 55 años.



Desde sus primeros años profesionales con su primera banda Raxas en 1988, hasta la formación de La Lupita tres años más tarde, Nava…

A través de las redes sociales, tanto seguidores como colegas se despidieron del músico, quien desde el año 2022 se retiró de los escenarios debido a problemas de salud.

“Carnalazo Lino. Nos vemos en la otra vida. Gracias por la conversación y el eco. Besabrazo como el de siempre. Rock on!”, escribió el músico Alonso Arreola.

Celia Lora también dedicó en Instagram un mensaje de despedida para Lino Nava: “Vuela altísimo hermano del alma gracias por tu amistad de tantos años, tantas risas, tanta música. Nos volveremos a ver. Te amo”.

¿De qué murió Lino Nava, guitarrista del grupo La Lupita?

A pesar de que hasta ahora la familia no ha emitido un comunicado oficial revelando las causas del fallecimiento de Lino Nava, el diario Reforma informó que el músico luchó contra el cáncer cerebral.

El propio guitarrista compartió su batalla contra esta enfermedad en las redes sociales, tras haber sido diagnosticado en 2019. En 2021, Nava anunció con alegría que después de más de dos años de tratamiento, había salido victorioso de esta dura contienda.

"¡Hola! Anoche me dieron una increíble noticia. Después de dos años y medio, cinco cirugías, meses de quimioterapia, radiación y más ¡estoy libre de cáncer! ¡Yeahhhh! Gracias a todas las increíbles y amorosas personas que estuvieron para conmigo, ¡amor total! ¡Viva la vida!", escribió.

En 2022, antes de un concierto en México, Héctor Quijada, miembro de La Lupita, informó al público que Lino Nava había sufrido una recaída y que el equipo médico le impidió salir al escenario, reportó El Universal.

“Lino sufrió una descomposición debido a todos los problemas de salud que ha enfrentado. Está fuera de peligro, pero los servicios médicos no le permitieron salir. Y por él, por ustedes, por nosotros, por La Lupita vamos a tocar”, comunicó en aquel entonces el músico.