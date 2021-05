Lindsay Lohan regresa a la actuación en una comedia romántica tras alejarse por el acoso de los paparazzi

Desde entonces, la actriz y cantante solo ha trabajado esporádicamente. Algunos de los proyectos en los que ha aparecido son la película 'The canyons' en 2013, la comedia televisiva británica 'Sick note' de 2018 y el reality de MTV 'Lindsay Lohan's Beach Club', de 2019.

Lindsay saltó a la fama a los 11 años con la película 'The parent trap' (1998). Su popularidad aumentó con filmes como 'Freaky friday', en 2003, y 'Mean girls', de 2004, que la consolidaron como una de las actrices más populares de Hollywood.

En 2019, la actriz dijo durante un especial navideño de CNN que quería "regresar a Estados Unidos y volver a actuar", así como " retomar la vida por la que he trabajado tan duro , y compartirla con mi familia y ustedes".

Ahora regresará a la actuación en una producción de Netflix, aunque la cinta no estará lista para la Navidad de 2021. La producción de la película todavía no tiene nombre y comenzará el rodaje en noviembre, dijo la revista.

La cinta estará dirigida por Janeen Damian y el resto del reparto todavía no ha sido anunciado.

Netflix ha lanzado varias películas navideñas con mucho éxito, incluyendo 'Jingle jangle', 'A Christmas prince', 'The Christmas chronicles' y 'The princess switch' (inspirada en 'The parent trap', estelarizada por Lindsay).