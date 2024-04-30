Lele Pons sufre mordida de un pitbull “tan fuerte” por evitar que atacara a su perrito Toby

Video Lele Pons lucha contra trastornos y logra dejar un mal hábito después de 25 años

Lele Pons reveló que fue mordida por un pitbull debido a que intervino para evitar que este atacara a su perro de raza poodle, Toby.

De acuerdo con People, la ‘influencer’ platicó lo que sucedió a Ankur Jain, CEO de Bilt, mientras debatían una partida de Rent Free, un juego en el que a los ganadores les pagan la renta de sus domicilios.

¿Qué le pasó a Lele Pons?

El medio detalló que les fue compartido un adelanto del video en el que se mostrará el encuentro entre Lele Pons y el empresario.

Al inicio del clip, la cantante, que aparece con una gran venda en la parte posterior a la palma de su mano, le explica a Ankur Jain que ha pasado unas últimas 24 horas “realmente malas”.

Lele Pons se metió para que un pitbull no atacara a su perro Toby.

“Me atacó un pitbull”, respondió ella en cuanto el emprendedor le cuestionó qué le pasó. “Bueno, no lo hizo, mi perro estaba a punto de ser atacado por un pitbull”, rectificó, hablando de Toby.

“Vino corriendo hacia mi perro. Agarró a mi perro. En cuanto lo agarró, abrí la boca (y) metí la mano”, narró la venezolana, calificando al pitbull como “tan fuerte”.

Al tiempo que mostraba su vendaje a la cámara y negaba con la cabeza, Pons repitió: “Ese perro iba hacia mi perro”.

Sobre por qué entró en acción, la estrella de ‘Dancing with the stars’ aseveró tajantemente: “¡Soy una mamá! ¡Soy una mamá!”.

En el programa mostraron una fotografía que revela la espantosa lesión que le quedó por la mordida, y ella aseveró que “ocurrió hace 15 horas” y necesita puntos.

La famosa sobrina de Chayanne expuso a Jain que estaba muy emocionada por jugar para ganar el alquiler gratis, que destinará a afortunados estadounidenses.

Por eso, retrasó el tratamiento de su herida y viajó de Miami a Nueva York, donde esta la sede de Bilt Rewards, y así realizar su participación.

El incidente habría ocurrido hace un par de semanas, pues en una grabación que Lele hizo con Shakira, y que publicó en Instagram el 20 de abril, ya se le ve con un parche en la mano.

Lele Pons fue mordida por un pitbull.

Lele Pons y su perrito Toby

En la citada red social, Lele Pons dio a conocer que a su vida había llegado un “nuevo” perrito, Toby, en abril de 2019.

Cuatro años después, el pequeño canino fue un invitado especial en la boda de la creadora de contenido con el cantautor Guaynaa, según reportó Hola!