Detienen a presunto abusador y secuestrador de actriz de Mi Marido Tiene Familia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la detención de Salvador Zubirán, presunto abusador y secuestrador de la actriz Laura Vignatti, el sábado 24 de mayo.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, el arresto del hombre sucedió en la colonia Doctores de la Ciudad de México y de inmediato fue presentado ante un juez por el presunto agravio a Priscila Sand, su última pareja, de nacionalidad argentina, quien lo acusó de abuso sexual, violencia familiar y secuestro, tal como lo hizo la actriz de Mi Marido Tiene Familia en 2023.

¿Qué le pasó a Laura Vignatti, actriz de Mi Marido Tiene Familia?

En mayo de 2023, Laura Vignatti utilizó sus historias de Instagram para denunciar que fue “encerrada” y “golpeada” por su expareja. Aquella ocasión también aseguró que estuvo desaparecida 5 meses.

Un año después de alzar la voz, la intérprete reveló detalles sobre su presunto abusador y secuestrador durante una conferencia de prensa que transmitió el programa Hoy.

“A mitad de octubre (2022) empecé una relación con él, había focos rojos de los cuales yo los dejaba pasar”, contó.

“ Me estranguló, me fracturó la nariz, muchas otras cosas. Estuve una semana en cama sin poder moverme. Después de esto me pide perdón, me cura, porque aparte tenía la casa llena de medicamentos, me cura e intenta hacerme ver que era por mi bien”, agregó y señaló que en varias ocasiones faltó a las grabaciones de la telenovela Mi Secreto por las marcas de los golpes en su cuerpo.

Así reaccionó tras la detención de su presunto agresor

El pasado fin de semana, Laura Vignatti reaccionó al arresto de su presunto agresor a través de sus historias de Instagram, donde únicamente compartió la imagen de Salvador Zuribán publicada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Mientras que este martes 27 de mayo, compartió una nota sobre la detención del hombre publicada por la revista TVyNovelas. La actriz de Mi Marido Tiene Familia no ha hecho más declaraciones.

Así reaccionó Laura Vignatti a la detención de su presunto abusador. Imagen Laura Vignatti Instagram

El caso de Priscila Sand: lo que se sabe

El caso de Priscila Sand captó la atención de medios nacionales e internacionales por la manera en que la joven argentina logró escapar de su presunto agresor y por la denuncia pública que presentó a través del documental “Escapé de mi esposo”, difundido por N+.

En el material, la mujer, de 26 años, aseguró haber vivido casi dos años bajo control total, en condiciones que ella misma describió como “encierro forzado”. Priscila escapó de su presunto agresor el 15 de abril de 2025 con ayuda de una amiga.