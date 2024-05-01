Actriz de ‘Mi secreto’ ventila la presunta violencia que sufrió con su expareja: “Me fracturó la nariz”

Video “Lo apuñaló“: Mayeli Alonso acusa a ex de Andy Ruíz y dice que ya pisó la cárcel por violencia doméstica

Laura Vignatti hizo fuertes declaraciones sobre la presunta violencia física que vivió a manos de su expareja, quien la habría "estrangulado" y luego le pidió perdón.

La actriz de ‘Mi secreto’ ofreció una conferencia de prensa, la cual transmitió Hoy este 1 de mayo, en la que narró los presuntos ataques que vivió con su exnovio, con quien comenzó su romance en octubre de 2023.

PUBLICIDAD

“A mitad de octubre empecé una relación con él, había focos rojos de los cuales yo los dejaba pasar. Me estranguló, me fracturó la nariz, muchas otras cosas”.

En llanto, Vignatti relató que en una ocasión la agresión habría sido tan fuerte que le impedía moverse y fue ahí cuando el sujeto “le pidió perdón”.

“Estuve una semana en cama sin poder moverme. Después de esto me pide perdón, me cura, porque aparte tenía la casa llena de medicamentos, me cura e intenta hacerme ver que era por mi bien”.

Poco a poco la violencia se apoderó de la relación de la actriz, quien incluso tuvo que faltar a ciertas grabaciones de la telenovela ‘Mi secreto’ en 2023, por las marcas que tenía por las agresiones.

“Una de las veces que me golpea, me golpea tan fuerte, estaba toda marcada y tuve que decir que no podía ir. Él ya contestaba mis mensajes, recuerdo que en una contestó que ‘no estaba bien, que no iba a regresar a la producción y que gracias’”.

Laura Vignatti habla de los golpes que vivió con su expareja Imagen Hoy

Expareja le exigía a Laura Vignatti hacerse una cirugía

Los conductores de Hoy se conmovieron al escuchar las declaraciones de la actriz y mientras aplaudían su valentía por hablar públicamente del tema, revelaron que el sujeto le hacía creer que “los golpes eran lo mejor para ella”.

“Ella lo que declara es que este tipo llegó a golpearla tan fuerte, que la golpeaba y él se encargaba de curarle los golpes, haciéndole saber que estaba bien que la golpeara, que era lo mejor para ella”, contó Sebastián Reséndiz.

PUBLICIDAD

La manipulación psicológica iba más allá, pues el conductor afirmó que Laura Vignatti le confesó que su expareja quería que se sometiera a una cirugía para recuperar su "virginidad".

Laura Vignatti publica mensaje

Horas después de su revelación, Laura Vignatti publicó en su cuenta de Instagram un poderoso mensaje, en el que afirmó que es “muy difícil” hablar de esa clase de situaciones en público, pero que se decidió a hacerlo por todas aquellas que “no pudieron hacerlo”.

“Créanme que todo lo que estoy haciendo significa muchas cosas… Me armo de valor y de la fuerza más grande que puede existir para hablar, porque somos todas. No paremos de levantar la voz, nadie tiene por qué callarte, estamos todos en esto”, sentenció.