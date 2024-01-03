Eduardo España

¿Lalo España está perdiendo el oído? El actor revela la enfermedad que tiene y que lo hizo deprimirse

El actor se sinceró al respecto de la condición con la que ha lidiado desde hace seis años. Por dicha situación, él “vive con la sensación eco” en sus oídos.

Dayana Alvino.
Lalo España acaba de revelar que comenzó a perder la audición de su oído izquierdo, situación que inclusive estaba interfiriendo en sus relaciones personales y profesionales.

El actor, reconocido por interpretar a ‘Germán’ en la serie Vecinos, que puedes ver aquí en ViX, compartió que “desde hace seis años” empezó a “batallar” con dicho órgano.

“No escuchaba bien, visité médicos otorrinos y maxilofaciales; tomé terapias de Reiki, de todo y nada”, dijo en entrevista para TVNotas, publicada este 1 de enero.

“Hasta que un audiólogo me detectó hipoacusia, una sensación como si tuviera los oídos tapados, como cuando te bajas del avión o vas en carretera y te dicen que mastiques chicle y con eso se te quita”, explicó.

El también comediante puntualizó que, en su caso, la condición “no se (le) quita”, por lo que vive “así”. “Escucho distorsionado y es cuando confundo palabras”, expuso.

Lalo España sufrió depresión por la pérdida de su audición

Si bien, Lalo España ha asimilado su trastorno sensorial, reconoció que en un inicio le resultó complicado entender lo que le estaba ocurriendo.

“Comencé a deprimirme mucho. Me desesperaba no poder escuchar bien. Por ejemplo, en el banco la cajera tenía que repetirme tres veces lo que me pedía, yo le decía: ‘Perdóneme’. Me sentía super mal”, recordó.

“Después fui entendiendo que estamos de paso, que somos únicos e irrepetibles y que tenía que aprender a vivir con esta característica mía. Si no hubiese encontrado solución, lo integro con amor a mi vida”, agregó.

“Tengo mil torpezas y defectos, pero eso también me hace bien chido, somos únicos e irrepetibles”, sentenció el histrión que encarna al icónico personaje de ‘Margara Francisca’.

Lalo España ha encontrado un remedio para su sordera

Para lograr escuchar mejor, Lalo España utiliza auxiliares auditivos desde hace un año, lo que lo ha ayudado a continuar con sus actividades normalmente.

“Me han hecho un paro tremendo (los dispositivos), aunque me los quito para grabar en televisión, para que no piensen que uso apuntador. En los ensayos sí los uso y en teatro, también”, comentó.

Él aseveró que actualmente no le “apena decir” que trae instrumentos “para poder oír mejor”. “Sólo que con (ellos) vivo con la sensación eco en mis oídos”, confesó.

“Evidentemente al inicio sí tenía miedos, pensaba en que no me fueran a poner una cosa enorme en el oído, pero gracias a la tecnología los aparatos hoy en día son super sofisticados y modernos”, finalizó.

