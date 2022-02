Lalo España recordó a su novio a casi 10 años de su muerte: le dedicó un tierno mensaje

Eduardo España es una de las celebridades más queridas por el público, pues con su naturalidad y característico humor ha conquistado a los televidentes.

El comediante mexicano, que también ha incursionado como productor, ha forjado una gran carrera como actor de cine, televisión y teatro. De hecho, en 2020 Lalo España expresó su “eterna gratitud” a Eugenio Derbez, por apoyarlo en los inicios de su trayectoria.

Lalo España recuerda a su novio a 10 años de su muerte

Con la naturalidad que lo caracteriza, Eduardo dedicó un conmovedor mensaje a su novio, Ranferi Aguilar, quien murió en 2012. A través de su cuenta de Twitter, el famoso señaló que cumpliría 16 años con su pareja.

“Estoy muy desentrenado para tener una relación. Hoy cumpliría 16 años en la más extensa que he vivido, pero me siento sano, vivo y feliz”, escribió el actor en una publicación que obtuvo más de mil 500 me gusta.



“Un abrazo”, “Todo a su tiempo”, “Bendiciones” y “Ánimo” son algunos de los mensajes que los seguidores de Eduardo España dejaron en el ‘post’ de Twitter.

Lalo España aceptó su homosexualidad tras la muerte de su pareja

En entrevista para ‘El minuto que cambió mi destino’ el actor explicó cómo era su relación con su entonces pareja, con quien estuvo durante seis años y medio. Además, relató que Ranferi, de 28 años, murió debido a complicaciones ocasionadas por neumonía y, tras este suceso, Eduardo España decidió aceptar su homosexualidad públicamente.

“Cuando veo a Ranferi muy mal, yéndose, dije ‘qué fregados estoy haciendo de mi vida’; murió de una neumonía y muchas complicaciones, pero dije (...) por qué estar esperando, o sea, por qué estar ocultándome, quedando bien con quién, no es justo para Ran ni para mí”, comentó España.



Asimismo, el intérprete señaló que cuando habló sobre el tema algunos de sus ‘haters’ en redes sociales se volcaron contra él; sin embargo, también estuvieron aquellos que lo apoyaron incluso desde otros países.

“El día que lo hice fue un detonante muy padre porque me entrevistaron de revistas serias, de fundaciones muy interesantes que me dijeron 'es que no sabes lo inspirador que resulta que un deportista o que un actor o que un cantante le diga a la sociedad basta ya de rechazos”, aseveró el famoso.