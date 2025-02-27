Famosos

Actor de Abrázame Muy Fuerte es hospitalizado de emergencia: lo que se sabe

La hospitalización de Eduardo Meza de la Peña, mejor conocido como Lalo ‘El Mimo’, fue confirmada por su hija, la actriz Maricarmen De la Peña, en redes sociales.

Eduardo Meza De la Peña, mejor conocido como Lalo ‘El Mimo’, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente en su hogar la mañana del 26 de febrero.

Los reportes de su internamiento fueron difundidos por la periodista Angélica Palacios, quien en su programa de YouTube señaló que el actor de Abrázame Muy Fuerte sufrió una caída en el baño.

“El señor Lalo 'El Mimo' tuvo un accidente en su propia casa. Se cayó en el baño y se fracturó la cadera”, reportó.

“Va a tener que ser intervenido. Están programando que la operación, según me reporta el hospital, se realice el próximo viernes. Hasta este momento no he podido tener contacto con Maricarmen”, agregó y aseguró que la hija del primer actor se encontraba “muy preocupada” ante este delicado escenario.

“Está muy preocupada porque su papá tiene 89 años y en algún momento tuvo problemas con los riñones, estuvo 6 meses en el hospital. En su momento, los médicos estaban preocupados porque solamente le funcionaba el 15% del órgano. Pero finalmente, el amor de su hija única lo ha sacado adelante”, sentenció.

Lo que se sabe de la salud de Lalo ‘El Mimo’

La noche del 26 de febrero, la actriz Maricarmen De la Peña confirmó la hospitalización de su padre y reveló que la operación de cadera a la que sería sometido su padre estaba programada para el jueves 27.

“Familia, mi amado padre Lalo ‘El Mimo’ está hospitalizado por una fractura de cadera, mañana jueves será intervenido! Gracias por su cariño, y sus oraciones… gracias por su amor a nuestro Lalito”, escribió la actriz Instagram.

La actriz Maricarmen De la Peña reportó que su padre sería operado este jueves 27 de febrero.
La actriz Maricarmen De la Peña reportó que su padre sería operado este jueves 27 de febrero.
Imagen Mezcalent / Maricarmen De la Peña Instagram


Aunque la hija de Eduardo Meza De la Peña no dio más detalles sobre la salud de su padre, la periodista Angélica Palacios reportó que “por una buena fuente” pudo saber la razón de las supuestas constantes caídas del primer actor.

“Me enteré de muy buena fuente que no es la primera vez que se cae. Se ha tropezado, se ha caído en su propia casa porque no le gusta usar el bastón, porque dice que ‘lo hace ver más viejo’”, refirió.


