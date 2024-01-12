Encuentran sin vida a la mamá de cantante de ‘La Voz’: presentaba una herida de bala

Video Diego Gallardo murió por una bala perdida: el cantante se dirigía a recoger a su hijo

La cantante Lauren Duski, quien saltó a la fama al formar parte del programa ‘La Voz’ en Estados Unidos, anunció la muerte de su mamá, quien fue encontrada sin vida y con un disparo en el corazón, el pasado 5 de enero.

Los detalles de la muerte de la madre de la cantante fueron revelados el 9 de enero por TMZ. El portal informó que Janis Duski, de 59 años, fue hallada dentro de su automóvil en Michigan y que su cadáver presentaba una herida de bala a la altura del pecho.

Los primeros reportes de las autoridades de Tuscarora en Indian River, Michigan, señalan que podría haber sido un suicidio, pero continúan con las investigaciones para esclarecer la muerte.

De acuerdo con la policía, los oficiales encontraron el vehículo "a un lado de la carretera con una mujer en el asiento del conductor".

TMZ aseguró que dentro del automóvil hallaron una pistola, la cual había sido disparada en una sola ocasión.

Cantante de La Voz le dice adiós a su mamá con emotiva despedida

A la par que se esclarece la muerte de su mamá, Lauren Duski utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer la muerte de su madre, a quien despidió con un desgarrador mensaje.

La cantante acompañó sus palabras con algunas fotografías de algunos momentos que vivió con su madre.

“El viernes pasado, me despedí de mi mejor amiga y héroe. Mi mamá era el ser humano más grande que he conocido. No hubo nadie que amara más. Ella ofreció todo su ser, corazón y alma a todos los que conoció. Adoraba a su familia y a sus nietos… La llamamos "Yoda" por su infinita sabiduría, energía, ingenio y humor. Nunca se rindió”, escribió el 8 de enero.

La cantante de ‘La Voz’ externó el amor que siempre sentirá por su mamá y aseguró que no sabe cómo enfrentará la vida sin ella.

“ Mamá eres infinitamente amada. Te extrañaré cada segundo de cada día. Todavía no sé cómo diablos se supone que voy a hacer esto sin ti. Le agradeceré a Dios todos los días por nuestros 32 años juntas y te veré cada vez que me mire en ese espejo”, expresó.

Lauren Duski hizo referencia a la importancia de la salud mental en las personas.

