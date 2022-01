"Me hace bromas, es terrible”: Maribel Guardia cuenta cómo es su amistad con Victoria Ruffo

Durante su carrera artística, ambas actrices han desarrollado vínculos muy fuertes y han sabido cultivar su amistad.

Tanto la cantante como la mamá de José Eduardo Derbez han demostrado que son muy unidas, pues además de llevarse uno que otro susto con las bromas que se hacen, también se apoyan en todo.

Maribel y Victoria, amigas que se apoyan pero también se hacen bromas

Como toda amistad, siempre hay alguien que hace las bromas pesadas y la protagonista de ‘Victoria’ (2007) asustó a su amiga con una cucaracha de plástico en el set de grabación de ‘Corona de lágrimas 2’

Me hace bromas, es terrible. Yo le tengo mucho miedo a las cucarachas, el otro día estoy en el camerino y veo una cucaracha, salgo pegando gritos, descalza con el frío que hacía y era Victoria que me había dejado una cucaracha de plástico, dijo en entrevista a varios medios, pero el video fue retomado por el periodista Edén Dorantes.



Maribel aseguró que se vengaría de la misma manera, pero con un murciélago, pues Ruffo le tiene miedo a los animales voladores.

Pero es una sinvergüenza, yo le digo 'te voy a dejar un murciélago', porque ella le tiene miedo a los murciélagos, pero ella es bandida, expresó.

También reveló que en otra ocasión le envió una cajita, pero ella no quería recibirla porque sabía que se trataba de una broma.

Luego me mandó con la niña de la novela una cajita de lo más linda, dije 'no, eso debe de traer otra cucaracha ahí adentro, yo de idiota lo voy a abrir' y no era una cucaracha, pero era una araña y así se la pasa esta sinvergüenza, llore y llore y dando bromas, dijo Guardia.



Pero su amistad no solo se basa en bromas pesadas, las celebridades también han bailado juntas y se han ganado la atención de las redes sociales con sus pasos de reggaetón.

En septiembre del 2018, Maribel compartió un video en su cuenta de Instagram en el que aparecen ella, Victoria y Ana Patricia Rojo bailando al ritmo de reggaetón, con la canción de ‘1,2,3’ de Sofía Reyes y Jason Derulo.



Este video lo grabaron mientras estaban de gira con la obra de teatro ‘Las Arpías’, junto a Lorena Herrera, Ninel Conde, Jacqueline Andere, Zoraida Gómez, Lorena Velázquez y Sherlyn.

Entre risas y baile también han demostrado que se tienen la una a la otra, defendiéndose de quienes hacen comentarios negativos sobre su persona.

Como en agosto de 2021, cuando Maribel defendió a Victoria de los comentarios que hizo Eugenio Derbéz sobre que no le dejaba ver a su hijo, José Eduardo.

Victoria es una mamá extraordinaria, una amiga maravillosa. Es una persona muy especial, Victoria: cero envidiosa, cero competitiva, es muy auténtica, la gente la ama, comentó al programa ‘Ventaneando’.



También han compartido proyectos profesionales. El más reciente es ‘Corona de lágrimas 2’, telenovela que seguramente será un gran éxito.