Famoso diseñador criticaría a 'La Divaza' por grabarse llorando tras muerte de su mamá: "Una payasada"

'La Divaza' compartió entre lágrimas que su madre, doña Kenya Álvarez, murió a los 57 años en Caracas, Venezuela, la madrugada del 2 de mayo.

La 'influencer' externó su dolor en un video que el polémico diseñador, Marco Michetti, habría criticado al considerar que al exponerse así es porque "necesita ser tomada en cuenta".

Diseñador venezolano criticaría a 'La Divaza'

Sin mencionar nombre, Marco Michetti, de 50 años, externó su opinión en redes sociales sobre la manera en que 'La Divaza' compartió el fallecimiento de su madre, señalando que fue "una payasada".

"Yo toda mi vida he estado en contra de la vida falsa en redes sociales, la gente que se toma una foto leyendo un libro, viendo una ventana, vida falsa. Mostrando una felicidad falsa, una dicha falsa, una ropa que es prestada, un lugar que no le pertenece, una casa que no es, un carro que no es", dijo al inicio del video.

El diseñador de moda señaló que cuando sufrió fuertes pérdidas no tenía ganas de "tomar el teléfono" como lo hizo la 'influencer' minutos después de que su madre falleciera.

"Pero también (he estado en contra) del dolor falso, ahí está este mari… que se le murió la mamá y una lloradera. A mí se me murió mi papá, y se murió mi mamá de crianza, ¿Tú crees que yo quise agarrar un teléfono en una semana? ¿Tú crees que yo me voy a grabar? ¿Qué gente normal de la cabeza se graba? ¿Qué es eso? Ay no, una payasada, de verdad, es gente que necesita ser tomada en cuenta, necesita ser aceptada y no sé", finalizó en su video.

La polémica publicación se llenó de mensajes divididos, pues hubo quienes defendieron a 'La Divaza' por expresar su dolor y pidieron ser "tolerantes", pero otros apoyaron la postura del diseñador.

¿De qué murió la madre de 'La Divaza'?

La mañana del 2 de mayo, 'La Divaza' compartió en redes que su madre había muerto por una "infección" que "no pudo aguantar". Sin embargo, doña Kenya Álvarez había tenido una larga batalla contra el cáncer de mama.

