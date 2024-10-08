Encuentran auto robado de 'La Barbie Regia', 'influencer' asesinada: los avances de la investigación

Video Chiquibaby despide a su madre en “shock y llena de mucha tristeza”: así lamenta su muerte

Hay nueva información sobre las investigaciones para esclarecer el asesinato de la 'influencer' 'La Barbie Regia', quien fue encontrada sin vida en su departamento en Monterrey, México, el 4 de octubre de 2024, víctima de un feminicidio.

Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios en Nuevo León, informó que por lo menos existen dos involucrados y el automóvil robado de la 'influencer' ya fue localizado.

La fiscal confirmó que la causa de muerte de Cindy Elizabeth Hernández Pérez fue a causa de heridas con un arma blanca, la cual fue encontrada en su departamento, donde le habrían quitado la vida.

"La causa de muerte fue con arma blanca, misma que se localizó en el lugar del hallazgo del cuerpo, es uno de los indicios principales", explicó Núñez en el programa 'Azucena Uresti, en Radio Fórmula'.

Nuevos hallazgos en el caso

La fiscal informó que gracias a las cámaras de vigilancia se pudo comprobar que al menos dos individuos están involucrados en el feminicidio, pues uno de ellos robó el auto de la víctima, mientras que otro vehículo le dio seguimiento.

"Tenemos con certeza la participación de más de una persona (…) solamente una persona aborda el vehículo de la víctima, pero también vemos en seguimiento de cámaras que va en acompañamiento otro vehículo, hay intervención de al menos dos personas", explicó la funcionaria.

"También fue un robado un vehículo, el cual ayer dimos con él en la colonia 10 de marzo y se aseguró junto con pruebas periciales para poder llegar a las personas responsables".

Griselda Núñez apuntó que encontraron ADN que podría pertenecer al feminicida y por el momento las exparejas de la 'influencer' también son parte de la investigación.

"Hasta el momento no hemos descartado ninguna línea de investigación, estamos revisando quienes hayan tenido una relación de pareja con ella, pero también cualquier otra persona que pudo haber ingresado a su domicilio", explicó. "Científicamente ya tenemos pruebas que determinan ADN de la persona que participó", añadió.

La Barbie Regia. Imagen Ana Fabiola Mty/Instagram

¿Quién era 'La Barbie Regia'?

Cindy Elizabeth Hernández Pérez, conocida en redes sociales como 'La Barbie Regia' o 'Ana Fabiola Mty', era una 'influencer' y creadora de contenido para adultos.

Tenía una presencia destacada en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde acumuló una base sólida de seguidores gracias a su autenticidad y carisma.